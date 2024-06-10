CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

«Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» подписал новое соглашение с правительством Магаданской области. Стороны подтвердили свою готовность продолжить реализацию социально значимых проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

В ближайшие полтора года в Магадане планируется внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая будет использоваться для решения задач служб и ведомств, ответственных за общественный порядок. Региону эта инициатива позволит на более технологичном уровне подойти к вопросам обеспечения безопасности. Кроме того, в Магадане «Швабе» планирует внедрить интеллектуальную транспортную систему, которая в режиме реального времени будет отображать актуальную ситуацию на дорогах.

Советующее решение закрепили дополнительным соглашением генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

«В прошлом году с правительством Магаданской области мы заключили соглашение о комплексном улучшении городской среды. В рамках этой инициативы планируется внедрение передовых технологий, способствующих повышению уровня безопасности. Подписанный на ПМЭФ документ стал отправной точкой для реализации данной задачи», – сказал Вадим Калюгин.

«Мы уже приступили к реализации очень интересного проекта. Это система видеонаблюдения, видеофиксации – система безопасности, которая востребована. Это позволит повысить безопасность людей и эффективность работы силовых структур», — сказал Сергей Носов.

В настоящее время на территории Магаданской области холдинг уже реализует ряд социальных проектов. В частности, занимается возведением родильного дома с женской консультацией и дневным стационаром. Генеральным подрядчиком по объектам строительства выступает Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Минцифры тестирует на «Госуслугах» технологию GPT

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо»

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024