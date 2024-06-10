CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Глава Минцифры России поддержал предложение «СКБ Контур» об интеграции МЭДО и систем ЭДО для бизнеса ​

Это обеспечит бесшовное взаимодействие между участниками цифрового рынка и повысит эффективность работы бизнеса и государства. Об этом заявил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Участники ИТ-отрасли обсудили переход к инновационной экономике данных и методы достижения технологического лидерства страны. Одним из них, по мнению генерального директора «СКБ Контур» Михаила Сродных, является обеспечение бесшовного взаимодействия между бизнесом и государством, в том числе в области электронного документооборота.

В качестве позитивного примера он привел трансграничный ЭДО, пилотный проект которого компания запустила в прошлом году. Технология позволяет обмен электронными документами между иностранными компаниями с учетом специфики работы каждой из сторон взаимодействия, в данном случае из России и Китая. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Учитывая положительный опыт с ТЭДО, генеральный директор «СКБ Контур» предложил начать работу по интеграции межведомственного электронного документооборота и сервисов ЭДО для бизнеса. В настоящее время этот процесс требует дополнений в постановление Правительства России №198, которое ограничивает список операторов МЭДО.

Органы государственной власти для работы используют межведомственный ЭДО. При обращении в них компаниям зачастую приходится использовать электронную почту или бумажные письма, так как у предпринимателей внедрен сервис ЭДО, предложенный участниками ИТ-рынка.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Интеграция межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и сервисов ЭДО позволит обеспечить бесшовный обмен документами между бизнесом и органами власти, значительно повысив функциональность и удобство использования ЭДО и для предпринимателей, и для госорганов. У нас уже есть опыт внедрения инструментов ЭДО в устоявшиеся цифровые системы: это трансграничный ЭДО, когда мы смогли обеспечить бесшовное взаимодействие между компаниями из разных стран — России и Китая. Уверен, интеграция МЭДО и сервисов электронного документооборота для бизнеса будет своевременным решением и обеспечит технологическое лидерство нашей страны».

Глава Минцифры России Максут Шадаев поддержал предложение «Контура». Он также сообщил, что в настоящий момент 20% входящих документов в министерство бизнес подает на бумаге: это запросы, переписка и отчетность по контрактам, а также всевозможные уточнения. Министр отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о запрете отправки в ведомство запросов от бизнес-структур в бумажном виде.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России: «Сейчас мы прорабатываем инициативу и сроки ее введения, которая запретит обращение бизнеса в ведомство в любом виде кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством. Нам нужна будет эта интеграция однозначно, очень хорошая идея».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо»

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024