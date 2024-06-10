Глава Минцифры России поддержал предложение «СКБ Контур» об интеграции МЭДО и систем ЭДО для бизнеса ​

Это обеспечит бесшовное взаимодействие между участниками цифрового рынка и повысит эффективность работы бизнеса и государства. Об этом заявил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Участники ИТ-отрасли обсудили переход к инновационной экономике данных и методы достижения технологического лидерства страны. Одним из них, по мнению генерального директора «СКБ Контур» Михаила Сродных, является обеспечение бесшовного взаимодействия между бизнесом и государством, в том числе в области электронного документооборота.

В качестве позитивного примера он привел трансграничный ЭДО, пилотный проект которого компания запустила в прошлом году. Технология позволяет обмен электронными документами между иностранными компаниями с учетом специфики работы каждой из сторон взаимодействия, в данном случае из России и Китая. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Учитывая положительный опыт с ТЭДО, генеральный директор «СКБ Контур» предложил начать работу по интеграции межведомственного электронного документооборота и сервисов ЭДО для бизнеса. В настоящее время этот процесс требует дополнений в постановление Правительства России №198, которое ограничивает список операторов МЭДО.

Органы государственной власти для работы используют межведомственный ЭДО. При обращении в них компаниям зачастую приходится использовать электронную почту или бумажные письма, так как у предпринимателей внедрен сервис ЭДО, предложенный участниками ИТ-рынка.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Интеграция межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и сервисов ЭДО позволит обеспечить бесшовный обмен документами между бизнесом и органами власти, значительно повысив функциональность и удобство использования ЭДО и для предпринимателей, и для госорганов. У нас уже есть опыт внедрения инструментов ЭДО в устоявшиеся цифровые системы: это трансграничный ЭДО, когда мы смогли обеспечить бесшовное взаимодействие между компаниями из разных стран — России и Китая. Уверен, интеграция МЭДО и сервисов электронного документооборота для бизнеса будет своевременным решением и обеспечит технологическое лидерство нашей страны».

Глава Минцифры России Максут Шадаев поддержал предложение «Контура». Он также сообщил, что в настоящий момент 20% входящих документов в министерство бизнес подает на бумаге: это запросы, переписка и отчетность по контрактам, а также всевозможные уточнения. Министр отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о запрете отправки в ведомство запросов от бизнес-структур в бумажном виде.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России: «Сейчас мы прорабатываем инициативу и сроки ее введения, которая запретит обращение бизнеса в ведомство в любом виде кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством. Нам нужна будет эта интеграция однозначно, очень хорошая идея».