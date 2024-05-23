Рыбинск присоединился к лидерам внедрения оплаты проезда по геолокации

В мае в Рыбинске начался второй этап модернизации общественного транспорта Ярославской области. На городские маршруты вышли новые комфортабельные автобусы, а пассажирам стали доступны инновационные цифровые сервисы. Среди них – безбарьерная оплата проезда по геолокации. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

Рыбинские маршруты общественного транспорта подключились к комплексному цифровому решению, которое уже год успешно работает в Ярославской агломерации. Масштабирование такого опыта позволяет повысить прозрачность, качество и безопасность пассажирских перевозок в регионе.

Частью комплексного цифрового решения является безбарьерная система оплаты проезда в мобильном приложении с использованием геолокации смартфона пассажира. Это самый современный способ оплаты проезда. Технология была разработана в 2022 г. российской ИТ-компанией «Датапакс» в ходе НИОКР Минтранса России. Именно Ярославль стал первым городом страны, где прошло тестирование технологии и ее последующее внедрение.

Оплата проезда по геолокации эффективно работает и в Твери – всего на середину мая в Тверской и Ярославской агломерациях по технологии геолокации было оплачено более 5,5 млн поездок. Технология внедряется также на автобусных маршрутах Ижевска и начинает применяться и в пригородных электропоездах: тестирование в электричках проходит в Казани.

Чтобы начать пользоваться оплатой по геолокации, пассажиру необходимо установить на свой смартфон мобильное приложение «Ярославская область Транспорт» и привязать к нему банковскую карту. После этого больше не нужно стоять в очереди к водителю или валидатору при входе в транспортное средство. Достаточно занять удобное место в салоне и открыть мобильное приложение. Геокоординаты смартфона пассажира и транспортного средства сопоставляются: система определяет транспортное средство и маршрут. Тариф рассчитывается автоматически, и затем формируется электронный билет. Пассажиру остается только подтвердить поездку (оплату) в приложении.

Скачать приложение «Ярославская область Транспорт» с оплатой проезда по геолокации можно в Google Play и App Store.

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ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для общественного транспорта. Ключевые продукты: цифровая платформа управления общественным транспортом, мобильное приложение пассажира, мобильное приложение контролера, система безбарьерной оплаты проезда на основе геолокации, новый вид пассажирских перевозок «Транспорт по запросу». Цифровые решения компании обладают широким функционалом и гибкой адаптивной настройкой. Обеспечивают комплексный подход к организации пассажирских перевозок при проведении транспортных реформ в регионах. Под управлением сервисов компании работает примерно четверть всего общественного транспорта страны.