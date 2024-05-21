Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ

Компания «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» представила систему идентификации и аутентификации «Основание». С 1 июля 2024 г. функционал решения позволит гражданам России, находящимся за рубежом, получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в рамках пилотного проекта. Это обеспечит россиянам, проживающим в Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане, возможность получения госуслуг и дистанционного заключения договоров. Об этом CNews сообщили представители Ростеха.

УКЭП – цифровой аналог собственноручной подписи. Чтобы ее получить, требуется пройти идентификацию личности. Соответствующие сервисы на текущий момент не функционируют за пределами территории России. Эту задачу для граждан России, проживающих за рубежом в дружественных странах, решит удостоверяющий центр (УЦ) «Основание».

Пилотный проект, который планируется провести с первого июля 2024 г. по 31 декабря 2025 г., предполагает создание точек оформления квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи гражданам России в четырех республиках: Армении, Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Такие точки организуют на базе учреждений МИД России и представительств «Россотрудничества».

Эта инфраструктура позволит в режиме онлайн подтвердить аккаунт на «Госуслугах» и получить УКЭП, что откроет возможность дистанционного заключения договоров гражданско-правового характера, реализации трудовых отношений и образовательных потребностей.

«Граждане России, проживающие по тем или иным причинам в других государствах, имеют право получать доступ к государственным услугам в нашей стране. Однако в данный момент, если человек оказался за рубежом без УКЭП, а ему нужно, например, подписать трудовой договор или открыть ИП на территории России, сделать это дистанционно не получится. Пилотный проект поможет решить задачи по цифровому взаимодействию граждан и государства. Пока он распространится на четыре страны СНГ, в дальнейшем мы будем рассматривать возможности масштабирования на другие дружественные государства», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

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Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.