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Не менее 30% всех договоров Росагролизинга заключаются с участием робота

Треть всех договоров лизинга, заключенных АО «Росагролизинг» по итогам февраля 2024 г., были совершены с применением сервиса роботизации. Минимальный путь клиента от подачи заявки до подписания договора составил 14 минут. Об этом CNews сообщили представители «Росагролизинга».

Компания запустила роботизированную систему в начале 2023 г. в рамках стратегии цифровой трансформации. По словам директора по цифровой трансформации «Росагролизинга» Романа Владимирова, с помощью сервиса роботизации полностью исключены команды, выполняемые сотрудниками компании при оформлении сделки. При этом роботизация затрагивает как процесс оформления новой сделки, так и сопровождение уже существующих.

Кроме того, принятие решения по договору сокращено до двух мин: экономия времени от подачи заявки до передачи техники в лизинг, по итогам 2023 г., увеличилась более чем в два раза.

«С момента запуска автоматизации мы наблюдаем колоссальную трансформацию бизнес-процессов. Оптимизация затронула все этапы прохождения сделки, в том числе значительно сокращен срок выполнения основных этапов. Все это привело к росту роботизированных сделок. Если в начале 2023 года они составляли 9% от общего числа заключенных договоров, то к концу года и на начало текущего их количество возросло до 30%. В результате проводимой нами дополнительной автоматизации мы ожидаем еще больший рост объема роботизированных сделок», – сказал эксперт.

Впечатляющие результаты достигнуты, в первую очередь, за счет подключения к системе дилеров-агентов «Росагролизинга» и расширения доступа для всех категорий фермеров.

Заключить договор лизинга с применением технологий робота можно с любого мобильного устройства при соблюдении клиентом необходимых критериев. В частности, в личном кабинете можно выбрать необходимую сельхозтехнику, оформить заявку и после ее одобрения подписать договор, сформированный также автоматически.

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