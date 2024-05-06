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Московская библиотека датасетов для ИИ пополнилась новыми наборами данных

Столичная цифровая библиотека наборов данных по искусственному интеллекту пополнилась по всем основным модальностям лучевой диагностики. Среди новых – семь открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Таким образом, на сегодняшний день сотрудниками Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы создано более 350 наборов данных для оценки и тестирования работы нейросетей, среди которых 68 – доступны всем пользователям сети Интернет. Большинство из них предназначены для самотестирования алгоритмов.

Опубликованные открытые наборы данных могут применяться при самотестировании нейросетей для поиска признаков патологий головного мозга, органов грудной клетки и других анатомических областей. Цифровая библиотека появилась в 2022 г., представлена по всем основным модальностям лучевой диагностики и постепенно пополняется новыми наборами данных. Все открытые датасеты опубликованы на платформе mosmed.ai.

В начале 2024 г. специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга. Он включает в себя 800 КТ-исследований, дополнительную клиническую и техническую информацию.

Нейросети с 2020 г. работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу столичных медучреждений. Проект реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы при поддержке Департамента информационных технологий. Он стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Благодаря этому умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике. Это позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечив высокий уровень медицинской помощи для москвичей.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвынаучно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.

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