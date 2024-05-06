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Чат-бот «Самострой.net» помогает жителям проверить постройки на признаки самовольного строительства

Городской сервис «Самострой.net» направлен на борьбу с незаконными постройками: только за I квартал 2024 г. он обработал свыше 1,7 тыс. запросов жителей. О востребованности и удобстве использования чат-бота рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Москва продолжает внедрять и развивать цифровые механизмы, направленные на предупреждение нарушений при использовании объектов недвижимости. Одним из таких инструментов является чат-бот «Самострой.net» в мессенджере Telegram. Сервис был запущен в 2021 г. для проверки объектов недвижимости на признаки самовольного строительства и успел завоевать популярность у горожан.

«Мы отметили повышенный интерес граждан к чат-боту «Самострой.net». В первом квартале текущего года сервис обработал 1728 обращений, в более чем 160 случаях система подтвердила наличие признаков самостроя. Благодаря удобству в его использовании и оперативному получению информации о законности интересующей постройки, количество запросов по сравнению c аналогичным периодом прошлого года выросло в 2,5 раза», - сказал Иван Бобров.

Всего с момента запуска сервиса в августе 2021 г. чат-бот проанализировал порядка 7,8 тыс. запросов по зданиям, строениям и сооружениям, расположенным на территории различных административных округов столицы.

Сервис попросит ввести кадастровый номер объекта, который можно уточнить онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра. В случае, если информация о строении отсутствует, то рекомендуем обратиться в Госинспекцию по недвижимости/

Чат-бот «Самострой.net» разработан совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

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