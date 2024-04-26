Разработчики и инноваторы из Татарстана получат доступ в инновационную экосистему Москвы

26 апреля 2024 г. состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Агентством инноваций Москвы и «ИТ-парком» в Казани. Соглашение направлено на укрепление партнерских связей столицы с Республикой Татарстан. Об этом CNews сообщили представители Агентством инноваций Москвы.

«Наша глобальная задача как института инновационного развития обеспечить технологический суверенитет, внедряя результаты отечественных исследований и разработок. Сотрудничество с «ИТ-парком» поможет привлечь талантливых разработчиков и инновационных предпринимателей регионального уровня в проекты столицы», — сказал заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Максим Власов.

В рамках соглашения планируется партнерство по программам и проектам, направленным на стимулирование, развитие, поддержку и популяризацию инновационной деятельности. Также стороны смогут проводить оценку проектов и экспертизу технологических решений. Резиденты «ИТ-парка» смогут найти крупных заказчиков в лице столичных ведомств и корпораций.

«Для ИТ-парка подписание соглашения с Агентством инноваций Москвы играет особое значение. Совместными усилиями мы планируем укреплять деловые связи, способствовать продвижению и стимулированию развития и внедрения технологических инвестиционных отношений», — сказал директор «Технопарка» в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслан Власов.

В Москве действует ряд финансовых и нефинансовых стимулирующих программ, и мер поддержки исследователей и их наукоемких продуктов. Это конкурс Мэра «Лидеры цифровой трансформации» и непрерывная программа поддержки технологических проектов «Академия инноваторов», на которые технологические предприниматели и ИТ-разработчики из Татарстана смогут отправить свои заявки.

Ранее уже наблюдался интерес со стороны разработчиков и инноваторов из Татарстана к программам и проектам Агентства инноваций. Так в рамках хакатона «Лидеры цифровой трансформации» Казань входит в топ-10 популярных регионов России по количеству регистраций. Также представители региона были участниками команд победителей хакатона в 2023, 2022 и 2021 гг. (так команда KSTU_Template - команда-победитель из Казани заняла 3 место в ЛЦТ Якутия, команда Sila_Vetra - команда-победитель из Казани и «Иннополиса» заняла 2 место в ЛЦТ 2021). В непрерывной программе поддержки технологических проектов «Академия инноваторов» шесть проектов было из Татарстана.

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Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы. Агентство предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Проекты организации помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков. Сегодня Агентство объединяет начинающих новаторов, стартапы и технологические компании из столицы и других регионов страны. Для тех, кто еще находится в начале пути, и только собирается основать стартап, Агентство предлагает три масштабных проекта: «Лидеры цифровой трансформации», конкурс «Новатор Москвы» и «Академия инноваторов».

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» – это уникальная площадка для развития отрасли информационных и коммуникационных технологий. Это три большие площадки в Казани и Набережных Челнах общей площадью 105 тыс. кв. метров, а также сеть из 10 муниципальных филиалов и более 10 направлений внебюджетной деятельности. Техническая и бизнес-инфраструктура ИТ-парка в Казани и Набережных Челнах создает экосистему для комплексного развития и поддержания стартап-проектов и ИТ-компаний на всех стадиях развития: от идеи до внедрения конечного высокотехнологичного продукта на рынок.