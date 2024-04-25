Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр»

В 2023 г. совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «‎Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды России. Об этом CNews сообщили представители «ПравоТех».

С момента создания сервиса в 2012 г. количество подаваемых через него документов увеличилось в 20,5 раз – с 767,7 тыс. в 2012 г. до 15,7 млн в 2023 г. И почти в два раза с периода пандемии в 2020 г. – с 8,8 млн до 15,7 млн в 2023 г. соответственно. За I квартал 2024 г. (период январь-март) количество поданных документов достигло показателя в 4,18 млн, что на 15,5% превышает значение за тот же период в 2023 г.

Доля первичных документов, поданных в 2023 г. через сервис «‎Мой арбитр», также превышает долю документов, поданных в инстанции офлайн. Так в арбитражные апелляционные суды России через онлайн-подачу направлено 81,6% документов. За этот же период в арбитражные суды кассационной инстанции подано онлайн 84,4% от всего потока документов. В кассацию и надзорную инстанцию Верховного Суда России в 2023 г. через сервис «‎Мой арбитр» онлайн поступило 87,8% и 78% от всех документов соответственно.

По итогам 2023 г. в пятерку лидеров среди регионов по доле документов, подаваемых онлайн, вошли: Московская область – 92,8%; Тверская область – 90,2%; Республика Башкортостан – 88,6%; Челябинская область – 86,9%; Ханты-Мансийский автономный округ – 85,4%.

Архиереев Николай Викторович, председатель Арбитражного суда Республики Башкортостан, кандидат юридических наук: «Начиная с 2021 г., Арбитражный суд Республики Башкортостан ставит рекорды по количеству рассмотренных дел и заявлений. Это вызвано экономической развитостью Республики Башкортостан, что обуславливает большое количество споров среди субъектов экономической деятельности и значительное количество сложных дел. Постоянно увеличивающееся количество исков и заявлений, поступающих на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан, является первопричиной роста документов, подаваемых в электронном виде. Развитие электронного документооборота в судопроизводстве в первую очередь реализует повышение доступности правосудия для граждан – это удобно, быстро и экономически выгодно. Электронный документооборот существенно сокращает время обработки и регистрации поступающих документов. Государство расходует большие суммы на почтовые отправления, необходимые для извещения участников процесса, поддержание документооборота. Цифровизация же судопроизводства позволит в дальнейшем сократить эти расходы и снизить нагрузку на судебную систему».

«Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает седьмое место по площади среди субъектов Российской Федерации и является одним из ведущих по социально-экономическому положению. Большая часть муниципальных образований от столицы региона находится на значительном удалении, поэтому участники арбитражного процесса все чаще используют электронные сервисы правосудия, в том числе подачу документов по системе «Мой Арбитр». Кроме того, по нагрузке суд входит в десятку арбитражных судов России – в 2023 году средняя нагрузка на одного судью Арбитражного суда ХМАО - Югры составила 209,1 дел в месяц. Цифровые каналы взаимодействия способствуют экономии времени и денежных затрат на почтовые расходы участников арбитражного процесса. Преимуществом для сторон является также круглосуточная работа сервиса и своевременность подачи процессуальных документов, исчисление процессуального срока подачи документов. Отправка и обработка документов происходят без задержек. Все документы находятся в единой системе, к которой можно обратиться в любое время с любого рабочего места в здании суда. Документы, поданные в системе, автоматически загружаются в электронное дело КАД, в любое время суды первой и вышестоящих инстанций имеют доступ к материалам дел, поданным в системе», – сказал Лисянский Денис Павлович, Председатель Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«В Арбитражном суде Тверской области значительный перевес в пользу подачи документов в электронном виде сохраняется со времен пандемии COVID-19, когда такой способы был фактически основным. Организация цифровых каналов взаимодействия со сторонами привела к двум разнонаправленным явлениям: с одной стороны, на суд легла дополнительная работа по распечатыванию (хотя бы частичному) входящей документации с вытекающим отсюда ростом расходов, так как по законодательству суд обязан хранить в архиве судебные дела и иные документы в течение определенного времени. С другой стороны, существенно уменьшилась нагрузка по сканированию и подшивке входящих документов. Кроме того, электронное дело формируется автоматически, что существенно упрощает доступ к материалам дела. Опыт последних лет показал перспективность развития электронного правосудия, в частности — каналов взаимодействия со сторонами и перехода на безбумажные технологии. Однако все эти процессы существенно зависят от надёжности имеющихся программно-технических средств», – сказали представители Арбитражного суда Тверской области.

Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора «ПравоТех»: «Российская судебная система входит в число признанных лидеров по цифровизации и автоматизации во всем мире. Так онлайн-подача документов становится неотъемлемой частью судопроизводства, повышая эффективность работы судов и снижая нагрузку на судей, а также обеспечивая удобство взаимодействия с судебной системой. В данном случае рост количества подаваемых документов через сервис «‎Мой арбитр» служит наглядным подтверждением востребованности и доверия у граждан и хозяйствующих субъектов к удобным цифровым решениям».

Сервис «Мой арбитр» для онлайн-подачи документов в арбитражные суды был разработан и интегрирован в «Электронное правосудие» в 2012 г. Комплекс «Электронное правосудие» – первая в России система электронного документооборота для судов и участников судебного процесса. Разработчиком комплекса является компания «ПравоТех». Система установлена во всех арбитражных судах России.

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«ПравоТех» — российский разработчик инновационных ИT-решений, пионер и лидер одноименной отрасли правотех в России. Команда сделала российское правосудие электронным, создав в 2008 году систему «Электронное правосудие» (сервисы «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр»). Среди ключевых продуктов «ПравоТех» также система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов Casebook, решение для поиска и анализа судебной практики Caselook, платформа Управляй (делами) для комплексного управления юридическими процессами.