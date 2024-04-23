Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф»

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы запустило федеральную систему для цифрового общения и видеоконференцсвязи. Ядром сети стали российские платформы TrueConf Server и TrueConf MCU, с помощью которых удалось ускорить привычные процессы и принятие решений, а также снизить число командировок и личных встреч в пользу ВКС. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Министерство транспорта и коммуникаций (MOTC) отвечает за транспортную и коммуникационную инфраструктуру Мьянмы и играет важную роль в развитии страны. Министерство является регулятором одного из ключевых секторов экономики страны и курирует широкий спектр областей, включая почтовые услуги, телекоммуникации, общественный транспорт и развитие коммуникационной инфраструктуры.

Решение о цифровизации было продиктовано необходимостью не только снизить финансовые расходы и ускорить принятие важных управленческих решений, но и оптимизировать коммуникации на всех уровнях ведомства. При выборе решения ИТ-департамент министерства опирался на соответствие требованиям к информационной безопасности, хранению и обмену данными в локальной сети, независимости сети коммуникаций от сторонних разработчиков и ИТ-провайдеров, а также интеграции с корпоративной АТС и переговорными комнатами.

В качестве ядра обновленной системы видеоконференцсвязи специалисты MOTC выбрали TrueConf Server. Решение работает на собственном транспортном протоколе, который исключает риски блокировок и ограничений и гарантирует независимость коммуникаций от других поставщиков ИТ-решений.

В дополнение к созданию новой сети корпоративных коммуникаций также были модернизированы и переговорные комнаты министерства. Для масштабирования полученной ВКС-сети и оптимизации управления ВКС-терминалами Polycom и Cisco на базе министерства был развернут TrueConf MCU — отечественный программный сервер видеосвязи для аппаратных терминалов, с помощью которого можно проводить видеоконференции с подключением до 150 SIP/H.323-устройств.

Сотрудники министерства используют единое адресное пространство, что позволяет коллегам из разных подразделений полноценно взаимодействовать друг с другом, совершать видеозвонки, планировать групповые конференции, а также обмениваться сообщениями в групповых и личных чатах.

Созданная ВКС-сеть позволила объединить более 400 сотрудников министерства для проведения удаленных совещаний, тренингов для сотрудников, семинаров-практикумов и гибридных мероприятий. С внедрением ВКС TrueConf возросла скорость принятия решений, а также была налажена своевременная коммуникация между распределенными подразделениями ведомства.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видеоконференцсвязи. C TrueConf видеоконференцсвязь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».