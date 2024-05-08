Древний университет остался без зарплаты из-за кривого софта Oracle и перешел на Excel
Программное обеспечение Oracle, на внедрение которого были затрачены гигантские суммы, оставило сотрудников Эдинбургского университета без зарплаты. Софт американской компании предназначался именно для подсчета зарплат, но в итоге все операции приходится делать чуть ли не вручную, используя базовые функции Excel.
Внедрение пошло не по плану
Эдинбургский университет (Великобритания) столкнулся с колоссальными проблемами после внедрения ПО Fusion сбежавшей из России компании Oracle для подсчета заработной платы сотрудников. Как пишет The Register, софт американского ИТ-гиганта оказался настолько «сырым», что в результате работники вуза перестали получать зарплату вовремя.
Детище Oracle, как показала практика, считает все неправильно – университет регулярно фиксирует тысячи некорректных транзакций, притом суммы набегают существенные – свыше 300 тыс. фунтов стерлингов.
При этом у специалистов Oracle было достаточно времени, чтобы наладить работу Fusion – данная система управления персоналом и заработной платой эксплуатируется вузом более двух лет, с апреля 2022 г. Но сделать это они так и не удосужились – одна из последних на момент выхода материала жалоб на работу Fusion поступила в мае 2024 г. от факультета биологии.
Эдинбургский университет, основанный в 1582 г. - шестой в Великобритании по древности основания и первый в стране университет, учрежденный не Папой Римским, а местным монархом (Яковом VI Шотландским, он же Яков I Английский).
Старые фокусы – лучшие фокусы
Как пишет The Register, низкое качество Fusion настолько достало всех работников университета, что ими было принято решение вести учет зарплат, сотрудников и студентов в совершенно другой программе, которая хоть и не создавалась конкретно для этого, но все же может выполнять такие функции. Более того, организации по всему миру использовали именно ее для решения подобных задач, пока не было узкоспециализированного ПО.
Речь о Microsoft Excel – программе для работы с электронными таблицами, входящей в состав офисного пакета Office. Microsoft развивает ее десятилетиями.
Однако в случае с Эдинбургским университетом переход на Excel вовсе не был санкционирован руководством вуза. Работникам приходится пользоваться им втайне, неофициально, чтобы вести правильный учет зарплат и персонала.
Давняя история
Руководство университета сообщило о планах по переходу на Oracle Fusion в июне 2019 г. Первый этап внедрения завершился в ноябре 2020 г., когда Fusion начала контролировать прием на работу сотрудников и их увольнение.
Расчет заработной платы и учет рабочего времени вуз начал вести в Fusion в апреле 2022 г., а в августе того же года была внедрена еще и внутренняя система «Люди и деньги», созданная при участии Oracle (People & Money, P&M).
Первоначальная оценка проекта по внедрению софта Oracle в информационную систему вуза, по информации The Register, составила 25 млн фунтов стерлингов, но, как это часто бывает, в итоге смета раздулась. Интегратор в лице компании Inoaps требовал больше денег за работу и смог добиться своего несколько раз – последняя на момент выхода материала дополнительная оплата его услуг состоялась в феврале 2024 г. Тогда компания получила 3,6 млн фунтов, а итоговая сумма контракта с ней увеличилась до 37 млн. Также в марте 2023 г. была транзакция на 8 млн фунтов.
Притом едва ли этим все ограничится – университет уже опубликовал доклад о том, что в систему Oracle придется внести несколько правок, продиктованных изменениями в законодательстве страны.
Предупрежден, но не вооружен
Как пишет The Register, в декабре 2023 г. консалтинговая компания РА Consulting опубликовала независимый отчет по ситуации с внедрением Fusion в Эдинбургском университете. В документе сказано, что еще до начала реализации проекта сотрудники вуза предупреждали о возможных проблемах с работой системы, но были проигнорированы.
Отчет был подготовлен по заказу сената университета, независимого органа управления. «Некоторые пользователи, которые пытались предоставить конструктивный вклад и обратную связь, чувствовали, что руководство считало их подрывными и их не слушали», — говорится в документе (Some users, who tried to provide constructive input and feedback, felt that they were considered disruptive by leadership and not listened to).
Во внутреннем электронном письме сотрудников вуза, с которым ознакомились экмперты The Register, говорилось: «Внедрение P&M было очень непростым и привело к большому количеству дополнительной работы для коллег».
Сотрудник вуза поведал The Register, что код P&M изначально плохой. Система вносит путаницу в расчеты, что, по его словам, приводит к «конкретному беспорядку» (particular mess). «Многие из нас работают вслепую, ведут собственную неофициальную бухгалтерскую книгу в Excel, или вынуждены регулярно беспокоить сотрудников финансового отдела», – добавил он.
Как обанкротить целый город
Пока нет точных данных, кто виноват в плохой работе Fusion – Oracle, интегратор Inoaps или сотрудники Эдинбургского университета. Однако это не единственный случай, когда внедрение Fusion сильно подпортило людям жизнь.
В сентябре 2023 г. CNews освещал случай, произошедший, опять же, в Великобритании. Притом он оказался в десятки раз более масштабным. Тогда власти британского города Бирмингем объявили городской совет банкротом – в бюджете города образовалась огромная дыра, в том числе из-за расходов на перевод ИТ-экосистемы совета с ERP-системы SAP как раз на Oracle Fusion.
Внедрение детища Oracle сопровождалось гигантским перерасходом средств и времени – процесс затянулся на многие годы, а его смета выросла в пять раз и достигла 100 млн фунтов стерлингов. При всем этом решение Oracle не имеет значительной части функций, необходимых властям города и присутствующих в ERP SAP. Источник The Register сообщил изданию, что Oracle Fusion, на которую решился перейти городской совет, «не является продуктом, подходящим для местных органов власти, поскольку он в значительной степени ориентирован на производственные/торговые организации» (not a product that is suitable for local authorities, because it's very much geared towards a manufacturing/trading organization).
Из этого следует, что и в случае с Эдинбургским университетом система Fusion тоже была не лучшим выбором, так как вуз не является ни производственной, ни тем более торговой организацией.