Просто и понятно о технологиях: как работает блокчейн в городских сервисах

Блокчейн, или технология распределенного реестра, широко применяется не только в банковской и финансовой сферах, но и в городском управлении. Она позволяет безопасно хранить и передавать данные в децентрализованной сети, а также защищать их от несанкционированного доступа. Технология в том числе используется в цифровых проектах столицы. О том, как она помогает городу и жителям, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

В блокчейне информация хранится в виде блоков, содержащих данные и хеш (уникальный цифровой отпечаток) предыдущего блока. Когда создается новый блок с информацией, он отправляется на компьютеры, поддерживающие блокчейн. При соответствии определенным правилам он добавляется в цепочку и синхронизируется со всеми копиями. Этот процесс повторяется для каждого нового блока. Таким образом, создается цепочка блоков, которая хранится на множестве компьютеров. Благодаря этому каждый блок с информацией защищен от изменений.

Блокчейн используют для хранения различных видов данных — не только текстовых, но и изображений, аудио- и видео файлов и других. Кроме того, технологию применяют для создания распределенных хранилищ, где каждый пользователь имеет доступ к одним и тем же данным.

«Главное преимущество блокчейна заключается в том, что данные, которые в нем хранятся, невозможно удалить или изменить. Это делает технологию полезной там, где особенно важно обеспечить прозрачность и достоверность информации. К примеру, Москва применяет ее при приеме заявок на участие в ярмарках выходного дня, голосованиях проекта “Активный гражданин” и сервисе проверки документов жилищного учета. Благодаря блокчейну любой пользователь может убедиться в достоверности документов и корректности учета заявок или голосов», — сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Ярмарки выходного дня

Электронная услуга по предоставлению мест на ярмарках — один из примеров успешного применения технологии блокчейна. Она позволяет сделать процесс распределения торговых мест прозрачным и честным. С 2013 года на портале mos.ru фермеры и предприниматели могут подать электронную заявку на участие в ярмарках выходного дня. Это площадки, на которых у продавцов есть возможность представить свою продукцию, а у жителей — приобрести свежие сезонные продукты по доступным ценам. Получить торговое место можно бесплатно. Сервис позволил решить вопрос с очередностью предоставления мест: те, кто раньше подал электронное заявление и соответствует требованиям, их получают первыми, а те, кому их не хватило, остаются в листе ожидания. Если предприниматель отменяет заявку, его место может занять следующий в очереди заявитель.

Все заявки записываются в блокчейн-сеть и доступны для просмотра любому пользователю. Технология гарантирует неизменность очередности их подачи. Так каждый участник процесса может быть уверен в справедливости и прозрачности распределения торговых мест.

В 2023 г. московскую систему предоставления мест на ярмарках выходного отметили премией CNews Awards 2023 в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года».

Проект «Активный гражданин»

С конца 2017 г. в проекте «Активный гражданин» применяют технологию блокчейна. Она обеспечивает честность и прозрачность системы, а также неизменность голосов, которые отдают жители. Это повышает уровень доверия москвичей к проекту. Работа в «Активном гражданине» построена по следующей схеме: пользователь участвует в голосовании, его голос вносится в блокчейн и сохраняется в общей цепочке данных. Все участники процесса могут проверить каждый голос, его нельзя удалить без следа. Благодаря блокчейну никто не может изменить результаты голосования. Это гарантия, что их не подделают.

Сервис проверки документов жилищного учета

С 2020 г. в блокчейн записывают выписки из домовой книги, единые жилищные документы, справки о наличии или отсутствии задолженности, переплаты за коммунальные услуги и другие документы жилищного учета. Это позволило создать на портале mos.ru уникальный сервис, с помощью которого жители могут проверить подлинность их бумажных копий.

Все подобные документы имеют QR-код. Отсканировав его камерой смартфона, пользователь может мгновенно сверить данные с электронной версией. Проверить бумагу также можно, введя ее идентификатор в специальное поле. Если документ подлинный, он откроется на странице портала mos.ru. Если номер введен неправильно или он не является подлинным, система выдаст сообщение: «Документ не найден». Основой для создания такого сервиса стала технология блокчейна, поскольку она гарантирует неизменность и прозрачность хранения данных.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».