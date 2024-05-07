Huawei, который финансировал университеты США, запретят сертифицировать в Америке телекоммуникационное «железо»

Санкции против Huawei в США продолжаются, ограничивая возможности компании продавать продукцию в Соединенных Штатах получать инвестиции. Несмотря на санкции США, компания через посредников финансирует научные исследования в американских университетах. В китайской компании сообщили, что исследовательские конкурсы были анонимными, чтобы их не восприняли на рынке как рекламу.

Получение сертификатов на оборудование

Федеральная комиссия США по связи (FCC) собирается лишить Huawei такого права, исходя из убеждения, что неправительственные лаборатории могут допустить на рынок страны оборудование, потенциально представляющее угрозу для национальной безопасности. По информации Bloomberg, американские регуляторы ранее зависели от независимых лабораторий для сертификации телекоммуникационного оборудования, но в начале мая 2024 г. штатная лаборатория китайской компании Huawei Lab потеряла право выполнять такую работу на рынке США.

Новая инициатива властей Соединенных Штатов также запрещает признавать сертификаты, выданные рядом других китайских производителей телекоммуникационного оборудования и систем видеонаблюдения. В список на май 2024 г. попали Huawei, Hytera, Hikvision и китайской государственной компании Dahua. Правительство США рассмотрит соответствующие поправки в законодательство 23 мая 2024 г.

Финансирование исследований в США

Журналисты из Bloomberg выяснили, что Huawei была единственным спонсором исследовательского конкурса, который с 2022 г. присудил миллионы долларов и привлек сотни предложений от ученых. Некоторые из этих ученых работают в ведущих университетах США, которые запретили своим работникам сотрудничать с Huawei.

Unsplash - Rubaitul Azad Huawei лишится права сертифицировать телекоммуникационное оборудование в США

По словам партнера юридической фирмы Akin Кевина Вольфа (Kevin Wolf), специализирующейся на экспортном контроле, эти исследования могут привести к инновациям, которые дадут Китаю преимущество, как в оборонных контрактах, так и в коммерческих интересах. Финансирование осуществляется через фонд Optica, разместила в интернете информацию о том, что она заинтересована в высокочувствительных оптических сенсорах и детекторах, среди других категорий исследований.

Ученые, которые участвовали в исследовательском конкурсе в США, даже не знали об участии Huawei, считая, что деньги поступят от самостоятельной компании Optica. Призовой фонд конкурса составляет $1 млн в год, и Optica не давала никаких указаний на то, что компания Huawei является источником этих денег.

По информации Bloomberg, вся эта операция не выглядит незаконной, поскольку исследования от Optica, предназначенные для публикации, не подпадают под запрет. Компания Huawei проводит подобные конкурсы в других частях мира, но там она это делает открыто, не прикрываясь сторонними лабораториями.

Комментарии от Huawei

Представитель Huawei сообщил Bloomberg, что компания и фонд Optica создали конкурс для поддержки глобальных исследований и содействия академической коммуникации. В Huawei отметили, что конкурс остался анонимным, чтобы его не воспринимали как промоцию или маркетинговое мероприятие, целью которой является увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке.

Генеральный директор Optica Лиза Роган (Elizabeth Rogan) в своем заявлении отметила, что многие доноры фонда предпочитают оставаться анонимными и что в этой практике на 2024 г. нет ничего необычного. Роган также сообщила о том, что весь совет директоров знал об участии крупнейшей мировой компаний в сфере телекоммуникаций Huawei и что все подписались под этим.

При этом агентство Bloomberg отметило, что конкурс, поддержанный Huawei, был единственным на сайте Optica, на котором не было перечня индивидуальных и корпоративных финансовых спонсоров. Все остальные проекты свободно отмечали эту информацию на официальном сайте Optica.

Ограничение для Huawei

Все началось в 2019 г., когда президент Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, который запрещал продажу и использование телекоммуникационного оборудования, что представляло неприемлемые риски для национальной безопасности Соединенных Штатов. Тогда Трамп заявил, что иностранные противники используют пробелы в системе безопасности, которые в конечном итоге приведут к потенциально катастрофическим последствиям.

В связи с этим Huawei столкнулась с многочисленными обвинениями в том, что она устанавливает бэкдоры в сетях своего оборудования с целью кражи данных, хотя доказательств фактической кражи нет, а сама компания отрицает эти обвинения. Производителя также обвиняли в использовании китайских шпионов для влияния на расследование. Документы, как утверждают в Bloomberg, указывают на причастность Huawei к китайским усилиям по слежке не только за гражданами в Китае, но и по всему миру.

В 2020 г. Ассоциация полупроводниковой промышленности и торговая группа в Америке, приветствовала заявление Министерства торговли США, заявив, что продажи неконфиденциальной продукции помогают обеспечить конкурентоспособность производителей микросхем США, что важно для национальной безопасности.

В Соединенных Штатах находятся на рассмотрении дела против Huawei по обвинению в краже американской интеллектуальной собственности и нарушении санкций против Ирана. Администрация также лоббировала союзников США, чтобы они не допустили Huawei к телекоммуникационной инфраструктуре следующего поколения 5G.

Американские СМИ ожидали, что президент Джо Байден (Joe Biden) отменит указ Дональд Трамп, когда срок его действия закончится в 2021 г., но Байден пошел в противоположном направлении. Мало того, что указ остается в силе, Джо Байден подписал закон, который заблокировал получение компанией Huawei лицензии в FCC, а также запретил американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая.