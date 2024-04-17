Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выполнит завершающий контракт с Федеральным агентством морского и речного транспорта на развитие комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт (ЭНК) на суда подведомственных Росморречфлоту организаций.

В рамках проекта уже созданы картографические центры двух уровней: один — региональный центр и 11 бассейновых центров для Администраций бассейнов внутренних водных путей. В этом году компании предстоит создать ещё 4 картографических центра для Амурского, Волго-Балтийского, Обь-Иртышского и Двинско-Печёрского бассейнов.

Бассейновые центры предназначены для планирования, контроля, выполнения сбора, учета и накопления исходной навигационно-гидрографической и топогеодезической цифровой информации бассейна, создания ЭНК и корректурных наборов в бассейне. Полученные данные передаются в Региональный центр для проверки и корректировки ЭНК.

Инфраструктура удаленной передачи ЭНК обеспечивает функционал «последней мили» по доведению актуализированных ЭНК до судов. Она реализована на базе мощного берегового Wi-Fi-роутера, скомплексированного с собственным сервером, обновляемым с сервера Бассейнового центра через интернет по кабельному, спутниковому и другим каналам. Также она предназначена для предоставления судам доступа к информационным ресурсам бассейна, обеспечения канала связи судно-берег, а также предоставления доступа данных с судна береговым цифровым сервисам и оперативного обмена информацией.

«Масштабное внедрение такой системы позволило совершить качественный скачок в скорости обновления и доведения картографической информации Администрациями бассейнов внутренних водных путей. Судоводители смогут более оперативно получать актуальные электронные навигационные карты и корректуры к ним. В этом году планируется поставка оставшихся четырёх бассейновых центров, что, несомненно, позитивно скажется на безопасности судоходства. Продление контракта, свидетельствует о доверии к нашей компании и эффективности реализуемого проекта», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.