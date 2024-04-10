Команда «Экзон» подтверждает поддержку всех ключевых XML-схем Минстроя

Российское решение для цифровизации документооборота в строительстве «Экзон» поддерживает все ключевые XML-схемы заказчика и генподрядчика, опубликованные на сайте Министерства строительства России. Об этом CNews сообщили представители «Гаскар Групп».

Для строительных организаций изменения в первую очередь означают, что все документы могут передаваться в данном XML-формате и, в том числе, могут быть переданы, например, в ИСУП. Интеграция с ИСУП уже реализована в таких субъектах как: Нижегородская область, Иркутская область, Челябинская область, Рязанская область, Алтайский край, Мурманской область, Свердловская область. Кроме упрощения работы с Цифровой вертикалью «Экзон» обеспечивает прозрачность оформления рабочей и проектной документации, удобный и быстрый обмен и оперативное внесение изменений.

Технический директор «Экзон» Артем Мясников: «Для нас важно идти в ногу с органами государственной власти. Цифровая вертикаль — это возможность навести порядок и унифицировать всю деятельность строителей в России. Оперативно научиться поддерживать все стандарты непросто, но у нас есть понимание, что только тот, кто их поддерживает, может соответствовать запросам пользователей».

Поддержка этих схем необходима, так как с новыми государственными требованиями к строительным организациям оперативность и прозрачность работы становятся все более важными. Облачное решение «Экзон» предлагает все необходимые возможности.

На сегодня «Экзон» поддерживает все утвержденные Минстроем XML-схемы, например: акт скрытых работ (АОСР); акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК); акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АУОСИТО); акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства (АОГРООКС); акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (АРООКСНМ); общий журнал работ; журнал входного контроля материалов.

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«Экзон» — облачная платформа для автоматизации строительных процессов, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов. С 2016 г. платформа упростила работу более 26,5 млн уникальных пользователей и обеспечила контроль строительства на более чем 4500 объектах.