CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

Столичные врачи активно используют искусственный интеллект. С помощью голосового ввода было заполнено уже более 400 тыс. медицинских протоколов. Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, развиваемой комплексом социального развития города Москвы и Департаментом информационных технологий, в 2020 году удалось реализовать первое применение голосового ввода в медицине в стране — масштабный проект, который включал тестирование системы, сбор обратной связи от врачей, разработку методологии голосового заполнения документации. Затем следовал этап подготовки инфраструктуры, подготовка и подключение автоматизированных рабочих мест врачей к серверу системы распознавания речи. Сегодня специалисты Центра диагностики и телемедицины Депздрава фиксируют, что с помощью голоса заполнено более 400 тыс. рентгенологических протоколов, а эффективность голосового ввода по сравнению с клавиатурным вводом возросла до 30%. Работа продолжается, разрабатываются учебно-методические материалы, реализуется методологическая поддержка, чтобы преимущества голосового ввода могли масштабироваться».

В основе проекта голосовой помощник Voice2Med, разработанный группой ЦРТ. Это решение на основе искусственного интеллекта, который преобразует голос врача в текст. Так технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание исследования и экономить время врачей на ввод информации вручную.

***

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Спрос на вид на жительство в Европе у российских ИТ-шников вырос в разы. Минцифры говорит, что ИТ-специалистов в России стало больше на 13%

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023