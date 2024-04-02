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«Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ

«Базальт СПО» участвует в проекте по технологическому обеспечению основных государственных экзаменов (ОГЭ).

Сегодня для обработки результатов ОГЭ и ЕГЭ в большинстве школ применяют специализированное ПО, работающее под управлением ОС Windows. В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки Москвы о технологической апробации в формате ОГЭ с использованием отечественного ПО «Базальт СПО» дорабатывает ОС «Альт Образование» таким образом, чтобы под ее управлением функционировали программы, предназначенные для подготовки и печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков участников экзамена в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

Как рассказал Илья Аксельрод, руководитель проектов «Базальт СПО», результатом работы станет создание системы, с помощью которой на имеющихся школьных компьютерах можно будет разворачивать специализированное ПО под управлением ОС «Альт Образование».

Программное обеспечение не потребует изменений в настройках компьютеров и в установленных операционных системах и прикладных программах.

Решение, разработанное «Базальт СПО», будет использовано в московских школах при проведении ОГЭ в 2024 г.

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