CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Услуги ЗАГСа теперь можно получить в подмосковных центрах «Мои Документы»

По всем вопросам регистрации актов гражданского состояния можно обратиться в 70 региональных центров госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря тому, что все услуги ЗАГСа теперь можно получить в МФЦ, они стали гораздо доступнее для жителей Московской области. Ведь в центрах можно решить сразу несколько вопросов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

В многофункциональных центрах доступны все услуги ЗАГСа, кроме торжественной регистрации брака. Так, можно получить повторные документы, зарегистрировать брак, рождение, смерть, расторжение брака, усыновление, удочерение и установить отцовство, а также внести изменения и исправления в ранее составленные документы.

Уточнить время работы конкретного МФЦ можно на региональном портале госуслуг. Офисы, в которых предоставляются услуги ЗАГСа, дополнительно отмечены знаком в виде двух колец.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России

В России легализуют «белых» хакеров для тестирования ИТ-систем госорганов и критической инфраструктуры

Марина Яловега, «Группа Астра»: Соискателям интересны амбициозные ИТ-проекты, значимые для страны

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Алексей Тимашов, DATAREON: Интеграция данных нужна любой компании

Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023