CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Старт записи в 1 класс: на «Госуслугах» подано на треть заявлений больше, чем в прошлом году

Большинство школ открыли запись в 1 класс 1 апреля. Уже к 12:30 по московскому времени родители подали на «Госуслугах» 388 тыс. заявлений. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 18% больше, чем за всю приёмную кампанию 2022 г.

Благодаря возможности заранее создать черновик заявления в Свердловской области в момент старта приёмной кампании был установлен рекорд: родители подавали заявления с пиковой скоростью 2,6 тыс. штук в секунду.

Топ регионов по поданным заявлениям: Свердловская область — 29,1 тыс.; Санкт-Петербург — 21 тыс.; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 16,6 тыс.; Самарская область — 16,1 тыс.; Челябинская область — 13,2 тыс.

Подать заявление в 1 класс в школу по адресу прописки или в другую школу, если у ребёнка есть льгота, можно до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать учебное заведение в другом районе. Места распределяются в соответствии с очерёдностью подачи заявлений.

Сервис «Госуслуг» по записи детей в 1 класс разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Он доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, там подать заявление в школу можно на региональных порталах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России легализуют «белых» хакеров для тестирования ИТ-систем госорганов и критической инфраструктуры

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023