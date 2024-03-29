Минцифры сообщает о новых возможностях использования «Госключа», которые станут доступны татарстанцам в апреле и мае

«Госключ» - это приложение Минцифры России для подписания юридически значимых документов в электронном виде. Оно позволяет бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную подпись (УКЭП или УНЭП). В приложении можно подписывать документы, совершать сделки и другие юридически значимые действия на портале «Госуслуг» и коммерческих площадках, интегрированных с «Госключом».

До конца весны 2024 г. планируется реализация в ИС «Электронный детский сад» возможность подписания родителем с помощью «Госключа» согласия на обработку персональных данных и заключение договора с детским садом. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Функционал усиленной квалифицированной электронной подписи более обширен, ее использование регулируется Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и не требует дополнительных соглашений.

С ее помощью можно: осуществлять кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость; ставить запрет на действия с недвижимостью без личного участия; распределять пенсионные накопления; регистрировать расторжение брака при совместной подаче заявления; регистрировать ИП.

Выпуск такой подписи в приложении требует идентификации пользователя. Пройти процедуру идентификации очно можно во всех офисах «Мои документы» в Республике Татарстан.

«Приложение набирает все большую популярность среди татарстанцев. За последние несколько месяцев в МФЦ Татарстана за услугой обратились более 1000 человек», - отметил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Услуга предоставляется только для физических лиц, являющихся гражданами России.

Для очной идентификации в МФЦ необходимы: паспорт гражданина России; установленное мобильное приложение «Госключ» на мобильном устройстве; доступ к номеру мобильного телефона, указанному в учетной записи на портале «Госуслуг»; подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг» (можно оформить в МФЦ).