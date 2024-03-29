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ГК «Максима» расширяет портфель решений по экомониторингу

Группа компаний «Максима» выходит на рынок экологического мониторинга водных ресурсов. Предлагаемый кластер цифровых решений предназначен для отслеживания и контроля состояния водных ресурсов с использованием средств интеллектуальной обработки данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Максима».

Решение позволяет заказчикам в режиме реального времени контролировать все измеряемые вещества и их предельно допустимые концентрации в выбросах и сбросах сточных вод, обнаруживать отклонения и оперативно принимать решения на их основе. Программно-аппаратный комплекс состоит из оборудования (сигнальные посты профессионального класса) и специализированного ПО с диагностическими и аналитическими модулями. Использование комплекса способствует повышению экологической безопасности производственных и технологических процессов, а также минимизирует возможные экономические и экологические риски.

С 2021 г. ГК «Максима» ведет проекты в сфере наблюдения за состоянием окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. Сегодня на обслуживании у ГК «Максима» уже находятся крупнейшие в России сети экомониторинга — в портфель проектов входят более 10 контрактов с государственными и коммерческими заказчиками. Компетенции группы компаний охватывают основные области мониторинга: от поставок специализированного оборудования до снабжения комплексным прикладным программным обеспечением контрольно-надзорных органов и природопользователей. Самый масштабный проект ГК «Максима» в сфере экологии — обслуживание территориальной сети наблюдения из почти 300 постов в Московской области, использование данных которой позволяет своевременно выявлять и предпринимать меры для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в регионе.

«Текущая экологическая повестка требует эффективных решений в области экомониторинга — экономика страны во многом базируется на грамотном использовании природных ресурсов. Основная нагрузка по обеспечению экологической устойчивости ложится на промышленные предприятия, перед которыми остро стоит задача снижения выбросов и загрязнений. Расширение портфеля решением для экомониторинга водных ресурсов является логичным продолжением реализации нашей стратегии как ведущего цифрового партнера, предлагающего инновационные решения для трансформации предприятий», — сказал Борис Вольпе, президент ГК «Максима».

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ГК «Максима» — интегратор, специализирующийся на цифровизации и автоматизации дискретной промышленности, предприятий машиностроения, горной добычи и металлургии, транспортно-логистических компаний, непрерывного производства и городского хозяйства. Группа компаний предлагает решения для всех этапов развития ИТ-ландшафта предприятия. Портфель группы включает проекты по внедрению бизнес-приложений, решения в сфере анализа данных, искусственного интеллекта, компьютерного зрения, облачных вычислений и других систем.

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