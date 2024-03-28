Инициативы и цифровые сервисы для комфорта граждан

Прошло заседание ИТ-Комитета Госдумы в преддверии отчета Правительства. Глава Минцифры подвел итоги работы ведомства за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

По данным Счетной палаты, Министерству удалось достичь всех необходимых показателей и целей. При этом на заседании со стороны депутатов были подняты вопросы, которые не удалось подробно осветить в основном докладе. Ниже эти инициативы и сервисы рассмотрены более детально.

Платформа обратной связи

Закон, позволяющий гражданам сообщить о своих проблемах «по короткому пути», через платформу обратной связи (ПОС) на «Госуслугах», принят Госдумой и подписан Президентом России Владимиром Путиным летом 2023 г.

К платформе подключены уже более 146 тыс. органов власти и организаций. В 2023 г. с ее помощью граждане подали уже более 3,5 млн обращений. По закону срок рассмотрения обращения гражданина — 30 дней. На данный момент в ПОС рассматривают обращения в среднем за семь дней.

Воспользоваться сервисом можно на портале «Госуслуг», в приложении «Госуслуги Решаем вместе» и с помощью виджетов на сайтах и в соцсетях органов власти.

Защищенный отечественный мессенджер для госслужащих

В России разработан, реализован и активно используется защищенный сервис «Автоматизированное рабочее место государственного служащего» (КС «АРМ ГС»). Им пользуются полмиллиона госслужащих. Сервис включает в себя мессенджер, календарь, почту, видеоконференцсвязь и другое ПО. Сейчас к нему подключены 54 федеральных ведомства и четыре подведомственные организации.

Пилотное тестирование сервиса уже завершено. В нем принимали участие, кроме региональных ведомств и организаций, Госдума и Аппарат Правительства. Идет работа по масштабированию сервиса. До конца весны 2024 г. планируется подключить к нему все заинтересованные организации.

Платформа управления согласием на обработку персональных данных

Платформа согласий реализована в рамках цифрового профиля и внедрена для взаимодействия с финансовыми организациями. С ее помощью граждане и юрлица могут не только предоставлять и отзывать согласия на обработку своих персональных данных, но и предоставлять часть данных для заполнения заявлений на получение финансовых услуг.

К сервису подключены 280 организаций, из них 150 — финансовые организации, 76 — МФЦ и 43 — образовательные организации. Они предоставляют уже 119 сервисов. Чтобы ими воспользоваться, граждане выдали 63 млн согласий на обработку персональных данных, в месяц в среднем осуществляется 1,5 млн транзакций.

Планируется расширять данную технологию на другие отрасли. Для полного запуска платформы согласий в личном кабинете на «Госуслугах» сейчас прорабатываются все необходимые законодательные изменения.

Инициатива загрузки стороннего софта на iOS-устройства

Минцифры подготовило законопроект об установке приложений из сторонних магазинов на устройства Apple и обсуждает его с заинтересованными ведомствами.

Возможность пользователей сообщить о подменном звонке

На «Госуслугах» есть возможность сообщить о подозрительном вызове с целью выявления факта подмены (изменения) абонентского номера. С помощью услуги направлено уже более 113 тыс. сообщений. Для борьбы с телефонным мошенничеством также запущена платформа «Антифрод», к которой подключены практически все операторы связи.