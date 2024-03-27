Москвичи стали в восемь раз чаще оплачивать счета с помощью услуги автоплатеж в сервисе «Мои платежи» на mos.ru

За последние три года горожане в восемь раз чаще стали оплачивать счета с помощью услуги автоплатеж в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Если в 2020 г. таких платежей было около 50 тыс., то в 2023 г. – уже почти 400 тыс. Чаще всего горожане настраивают автоплатеж, чтобы регулярно пополнять лицевые счета сервиса «Москвенок» и карту «Тройка», оплачивать счета за детский сад, кружки и секции, единый платежный документ и мобильную связь. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Возможность подключения услуги автоплатеж – одна из самых востребованных дополнительных функций у пользователей сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru. Она экономит время и позволяет не беспокоиться о том, будут ли счета оплачены в срок: достаточно выбрать и настроить подходящие параметры. За последние три года число уникальных пользователей, подключивших услугу автоплатеж, увеличилось в шесть раз», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в столичном Департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

Создать автоплатеж в сервисе «Мои платежи» на mos.ru можно сразу после первой проведенной оплаты выбранной услуги. Настроить его можно по порогу баланса, по выставленному счету или по расписанию. Все подключенные автоплатежи отображаются в одноименном разделе сервиса. Их можно в любой момент отредактировать или удалить.

Например, чтобы не беспокоиться о том, достаточно ли средств на лицевом счете карты «Москвенок», и не пополнять каждый раз его вручную, родители могут настроить автоплатеж по порогу баланса. Достаточно установить минимальную сумму: если средств на счете становится меньше, то он пополнится автоматически.

Автоплатеж по выставленному счету удобен для регулярной оплаты детского сада, кружков и секций, единого платежного документа, домашнего телефона и автомобильных штрафов. С его помощью новые счета сразу после их выставления поставщиком услуг будут оплачиваться автоматически. Для этого в окне «Подключение автоплатежа» нужно указать название платежа, максимальную сумму оплаты для одного счета, а также день или дни месяца, в которые будет проходить списание.

Настроить автоплатеж можно также по расписанию. Это удобно для авансовой оплаты домашнего телефона и мобильной связи, парковочных абонементов, пополнения карты «Тройка», совершения регулярных благотворительных пожертвований. Для этого после первой проведенной оплаты в окне «Подключение автоплатежа» достаточно указать сумму и периодичность, с которой средства будут списываться со счета в автоматическом режиме.

Сервис «Мои платежи» работает более шести лет. Сейчас с его помощью жители столицы на сегодняшний день могут оплатить онлайн 8,8 тыс. городских услуг, а юридические лица и предприниматели — около 5 тыс. За все время работы с помощью сервиса оплачено более 89,9 млн счетов.