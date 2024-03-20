CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Администрация Василеостровского района Петербурга начала использовать программного робота

В администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга начали использовать программного робота, который помогает специалистам отдела по вопросам государственной службы и кадров сверять справки со сведениями о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Справки о доходах ежегодно подаются госслужащими и руководителями госучреждений за себя и членов семей — жену или мужа и несовершеннолетних детей. В документе содержится 7 блоков, которые необходимо заполнить по каждому человеку.

В администрации Василеостровского района проверкой данных в документах занимаются сотрудники отдела по вопросам государственной службы и кадров. В тестовом режиме им помогает программный робот, который сверяет справки о доходах за 2022-2023 гг., выявляя возможные расхождения или ошибки. Они отображаются в отчете по итогам проверки.

Благодаря роботизации процесс ускоряется в несколько раз: если человеку на эту работу требуется в среднем 30-40 минут, то роботу – не более 5 минут. Также снижается влияние человеческого фактора при проверке документов, так как робот не отвлекается и не устаёт.

Декларационная кампания проходит до 30 апреля. До ее окончания в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга планируют обработать более 100 комплектов справок, предоставленных госслужащими и около 100 комплектов справок, предоставленных руководителями госучреждений. Сверка документов с помощью робота позволит сотрудникам администрации уделять больше времени решению более сложных задач.

Город планомерно внедряет современные цифровые инструменты для оптимизации работы в органах государственной власти. По итогам 2023 г. роботов задействовали в 48 процессах в 19 ИОГВ.

«Мы продолжаем внедрение бережливых технологий в работу органов власти в рамках программы ″Эффективный регион″, которую реализуем по поручению губернатора Александра Беглова. При успешном тестировании нового программного робота в администрации Василеостровского района, автоматизацию проверки справок доходов госслужащих можно будет масштабировать и в другие районы», — сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт Петербурга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Власти объявили программу поддержки маленьких ИТ-компаний. Раздают по 12 млн рублей

Как мигрировать с SAP ERP на 1С за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Стоимость «пробива» на черном рынке информации о гражданах России за год выросла в 2,5 раза

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023