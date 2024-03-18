Минцифры: явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94%

Выборы Президента проходили с 15 по 17 марта 2024 г. В 28 регионах можно было проголосовать не только лично, на избирательном участке, но и онлайн, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этим способом воспользовались 4,4 млн человек, подавших заявление на «Госуслугах» и получивших статус «Учтено». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Активнее всего граждане голосовали в первый день выборов. Уже к 9:00 по московскому времени 15 марта 2024 г. голоса отдали 20% включенных в список ДЭГ избирателей. За первые сутки на платформе проголосовали 75% зарегистрированных пользователей.

Возраст онлайн-избирателей: 33% – 18-35 лет; 42% – 35-50 лет; 25% – старше 50 лет.

Пол онлайн-избирателей: 62% – женщины; 38% – мужчины.

Топ-10 регионов по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ: Московская область – 799 тыс.; Ростовская область – 352 тыс.; Свердловская область – 291 тыс.; Нижегородская область – 266 тыс.; Алтайский край – 260 тыс.; Новосибирская область – 229 тыс.; Чувашия – 225 тыс.; Челябинская область – 216 тыс.; Пермский край – 182 тыс.; Воронежская область – 178 тыс.

Голосование на платформе ДЭГ применяется на выборах разных уровней с 2020 г., но на президентских – впервые. Робот «Макс» с начала 2024 г. ответил на 26,8 млн вопросов о выборах, из них 6,7 млн были про ДЭГ. География применения ДЭГ протянулась через 11 часовых поясов. Голосование началось на Камчатке, а завершится в Калининграде.