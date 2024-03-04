В Подмосковье ИИ-технологии помогают заполнять медкарты пациентов

В Московской области искусственный интеллект помогает врачам в работе с документами. Благодаря голосовому вводу данных удалось на 47% сократить время, затраченное на заполнение медицинских карт пациентов. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Современные «умные» инструменты позволяют оптимизировать работу специалистов. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Голосовой ввод данных производится с помощью гарнитур. Врач проговаривает информацию, а система распознает голос и переводит его в текст. ИИ-технология активно применяется в повседневной работе в 69 подмосковной медицинской организации.

«Искусственный интеллект позволяет разгрузить сотрудников, перенаправить ресурсы на решение других вопросов. Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи», – сказала Надежда Куртяник.

Напомним, в Подмосковье технологии искусственного интеллекта также успешно применяются в сфере городского хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта, экологии. Еще больше ИИ-решений региона можно найти на портале «Цифровое Подмосковье».