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На «Госуслугах» подано уже более 3 млн заявлений на участие в ДЭГ

Чтобы проголосовать на выборах Президента России, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23:59 11 марта 2024 г. по Москве. Этим сервисом «Госуслуг» воспользовались уже более 3 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов. Москвичи смогут отдать голос на региональном портале.

Топ регионов по активности: Московская область, Ростовская область, Алтайский край, Чувашия, Свердловская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область, Пермский край.

Когда можно будет проголосовать дистанционно: с 8:00 15 марта 2024 г. до 20:00 17 марта 2024 г. по местному времени.

В личном кабинете избирателя на «Госуслугах» можно ознакомиться с зарегистрированными кандидатами в Президенты России и узнать адрес своего избирательного участка. Те, кто будет далеко от дома в дни голосования, могут выбрать удобный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

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