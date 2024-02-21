Роботы сэкономили 150 тыс. часов в органах власти Петербурга

В Санкт-Петербурге продолжается внедрение роботов для оптимизации процессов в работе органов исполнительной власти города. За счет решений на базе технологии RPA (Robotic Process Automation – «роботизированная автоматизация бизнес-процессов») в 2023 г. объем рутинной работы служащих уменьшился на 150 тыс. человеко-часов, а в 2024 г. развитие процесса роботизации позволит увеличить эту цифру еще в несколько раз. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин в ходе Евроазиатского ИТ-форума «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества».

Роботизация работы с документами в правительстве Санкт-Петербурга началась в 2022 г. в рамках программы «Эффективный регион», при поддержке экспертов ГК «Росатом» и команды разработчиков информационно-аналитического центра города.

По итогам 2023 г. программные роботы были интегрированы в 48 процессов в 19 исполнительных органах власти, таких как Комитет финансов, Жилищный комитет, Комитет по государственному заказу, ряд районных администраций и др. Роботизированные системы берут на себя алгоритмизированные действия, в разы быстрее, чем человек, обрабатывают информацию, а также не допускают ошибок.

Одним из лидеров в роботизации по итогам 2023 г. стал Комитет финансов. В его работу интегрированы пять роботов, которые занимаются сверкой ряда документов. Ежедневно в Комфин стекаются задачи, связанные со всеми органами власти и подведомственными учреждениями. Это огромный объем документации, составляющий ежедневно от 5000 до 8000 заявок. Основную часть труда по их сверке теперь в круглосуточном режиме выполняют роботы, а сотрудники берут на себя более квалифицированную работу.

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга реализован один из самых потенциально эффективных роботов, так как его процесс актуален и для остальных администраций. Робот помогает готовить данные для отчетов по лимитам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. Раньше подготовка отчетности могла занимать до 73 дней, сейчас, благодаря программному роботу, на это требуется не более 37 дней. Время подготовки сведений специалистами сократилось с 20 до 7 дней. Кроме того, уменьшилось количество операций, выполняемых на разных этапах подготовки документов.

В Жилищном комитете программный робот используется для внесения ежеквартальных изменений в базу данных, с помощью которой ведется региональная программа капитального ремонта. Изменения могут касаться названий улиц, сроков ремонта, периода изготовления проектной документации, добавления в программу новых адресов и т.п. Объем изменений может достигать 10 тыс. строк. Ранее сотрудник выполнял эту работу в течении двух недель, сейчас робот выполняет эту работу за 24 часа.

«Рутинные операции в работе органов исполнительной власти – неизбежная часть труда. Десятки тысяч часов квалифицированных служащих уходят на проверку форм, заполнение таблиц, двойной ввод данных. При этом современные цифровые технологии позволяют не тратить на это время и знания профессионалов, а использовать возможности программных роботов. Математика тут проста: в 2023 г. на создание и внедрение роботов мы потратили 2500 человеко-часов труда разработчиков, высвободив по итогу в органах власти порядка 150 тыс. человеко-часов. В 2024 г. планируем продолжать эту работу и увеличить показатель еще в четыре раза», – сказал Станислав Казарин.