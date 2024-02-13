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В 12 раз быстрее: решение Kaspersky Antidrone получило обновленный интерфейс

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию интерфейса своей системы защиты от дронов Kaspersky Antidrone. Основные задачи, которые решает обновление — снижение нагрузки на операторов, а также более точное обнаружение БПЛА. Интерфейс решения стал проще, а скорость его работы выросла в 12 раз благодаря новому набору технологий визуализации. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Antidroneэкосистема на основе программного обеспечения для мониторинга гражданских дронов и предотвращения угроз, связанных с гражданскими беспилотными летательными аппаратами на объектах критической инфраструктуры и гражданских объектах. Решение позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты, на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, в места проведения массовых мероприятий.

Новые уникальные алгоритмы Kaspersky Antidrone с использованием технологий машинного обучения в автоматическом режиме сравнивают информацию с разных устройств — радаров, радиочастотных пеленгаторов, детекторов, оптических, тепловизионных камер и доводят до оператора уже проанализированную информацию. На карте отображаются только те события, которые обнаружены как минимум двумя типами сенсоров. Таким образом, система помогает оператору и снижает нагрузку на него, оставляя больше времени на принятие решений.

Для генерации карт в интерфейсе решения используется новый набор технологий визуализации. Интерфейс легко отображает большое количество графических элементов. В режиме реального времени можно увеличить видео обнаруженного дрона и понять, есть ли у него какой-либо груз.

Обновленный Kaspersky Antidrone позволяет фильтровать события, которые происходят в воздушном пространстве защищаемого объекта. Можно настроить, что отображать в интерфейсе, а что нет (например, можно отключить обнаружение птиц).

Использовать в экосистеме Kaspersky Antidrone аппаратные модули сторонних производителей и интегрировать их с другими системами безопасности стало еще проще. Эффективно и быстро масштабировать систему можно и на уровне крупного промышленного предприятия, и на уровне региона.

«Этот интерфейс — следующий шаг к получению максимально достоверных данных в области мониторинга дронов. Мы накопили большой опыт по обнаружению дронов и благодаря ему сумели реализовать уникальный алгоритм, который позволяет повысить качество решения, а также интегрироваться с крупными информационными системами», — сказал Владимир Туров, руководитель направления Kaspersky Antidrone.

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