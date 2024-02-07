«Первый Бит» провел успешное нагрузочное тестирование системы «1С:MDM» для «Гринатома»

Специалисты компании «Первый Бит» офис «Спортивная» провели нагрузочное тестирование для компании «Гринатом» системы «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией», по результатам которого система продемонстрировала высокую стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе более 6000 пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В компании используется система управления НСИ на базе SAP MDM, но после ухода иностранного вендора из России и в рамках курса на импортозамещение «Гринатом» рассматривает в качестве системы управления НСИ альтернативные решения. Одно из них — система на базе платформы «1С:Предприятие». В качестве официального партнера и крупнейшего франчайзи фирмы 1С для проведения нагрузочного тестирования системы «1С:МДМ» выступила компания «Первый Бит», офис «Спортивная».

Одним из ключевых факторов, которые учитывались при выборе новой системы, была ее способность эффективно справляться с высокой нагрузкой без снижения производительности по показателям APDEX. «Гринатом» представил четкие параметры и критерии для нагрузочного тестирования, главной целью которого было продемонстрировать высокую производительность и стабильность системы при высокой нагрузке от 6 тыс. конкурирующих пользователей в течение 8 часов.

Нагрузочное тестирование проводилось на мощностях «Первого Бита». В качестве теста было решено эмулировать работу пользователей фоновыми заданиями, без запуска клиентских сеансов. Требовалось максимально близко сымитировать нагрузку таких операций, как открытие формы списка, его обновление, скроллинг, открытие формы объекта и т.д. Также была установлена система мониторинга Zabbix, чтобы специалисты со стороны заказчика могли подключаться к стенду и анализировать данные в ходе 8-часового теста.

В процессе нагрузочного тестирования, ни одно фоновое задание не завершилось с ошибкой, а среднее время выполнения большинства ключевых операций укладывалось в 2-секундный лимит. Таким образом, результаты тестирования подтвердили высокую производительность платформы «1С:MDM», стабильность при работе с большими нагрузками и широкие возможности по масштабированию.

«Мы рассматриваем тестирование продуктов «1С» как вопрос предоставления нашим клиентам гарантий в плане производительности и отказоустойчивости, — сказал Гейдар Габриэлянц, руководитель проектов компании «Первый Бит». — Далеко не все ИТ-интеграторы умеют проводить нагрузочное тестирование и готовы в него вкладываться. Это дорого, сложно, но мы это делаем. Полученные результаты нагрузочного тестирования позволяют нам заявлять о готовности отечественных решений «1С» к масштабированию под любые нагрузки».

«В нашей компании количество пользователей, которые используют НСИ одновременно, исчисляется тысячами человек. Поэтому нам было важно, чтобы новая система была способна круглосуточно и стабильно работать с максимальной производительностью. Скорость и одновременная работа тысяч сотрудников — это настоящее требование нашей компании. Система «1С:MDM» выдержала тест и показала хорошие результаты — средний отклик системы (98% запросов) составил около 2 с, что отвечает запросам большинства корпоративных клиентов», — сказала Заяна Ачинова, директор центра компетенций «1С», АО «Гринатом».

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«Гринатом» — ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.

«Первый Бит» — международная ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией бизнеса и интеграцией цифровых решений. Офисы компании расположены в 9 странах мира. За плечами компании 25+ лет успешной работы, более 300 тысяч реализованных проектов для российских и международных заказчиков. В стеке ИT-решений — более 70 вендоров. В команде — 7 тыс. специалистов.