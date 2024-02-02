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VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия»

Компания VisionLabs выступила технологическим партнером международной выставки-форума «Россия», которая проводится на территории ВДНХ. Российский разработчик систем компьютерного зрения помог реализовать инновационную экосистему биометрических сервисов для гостей выставки. С помощью распознавания лица можно зарегистрироваться в личном кабинете, зарабатывать игровые рубли, посетить мероприятия деловой программы, совершать покупки и многое другое. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Подключить доступ к биометрии и создать личный кабинет посетителя выставки можно по лицу через мобильное приложение выставки. На самой площадке это поможет заработать цифровые рубли: после прохождения активностей нужно посмотреть в камеру биометрического терминала, игровая валюта начисляется автоматически. Проверить баланс можно в личном кабинете на сайте или в приложении, а обменять заработанные рубли на фирменный мерч — в сувенирном магазине, также списав начисленное одним взглядом.

При использовании биометрических технологий VisionLabs посетителям доступны и другие возможности. Например, можно совершать покупки без использования банковских карт, мобильного телефона или наличных.

Также VisionLabs помогла реализовать концепцию цифрового удостоверения личности, в котором биометрия стала полноценной альтернативой предъявлению бумажных документов. На выставке прошла первая свадебная церемония с использованием биометрии: молодожены подтвердили свою личность без предъявления паспортов, только посмотрев в камеру на планшете. И это наглядно показало один из следующих шагов развития биометрии в России, когда для совершения всех повседневных операций достаточно будет просто иметь свой единый биометрический профиль.

Для массового использования биометрии особенно важна защищенность от мошенников, и VisionLabs ее также обеспечивает. Система распознавания лиц преобразует фотографии в зашифрованные биометрические ключи, из которых невозможно получить исходную фотографию. Кроме того, алгоритмы Liveness проверяют, что перед камерой живой человек, и защищают от попыток подлога с распечатанными масками или изображениями или видео с экрана телефона.

«Выставка-форум “Россия” — это масштабный проект, в рамках которого нам удалось показать, что биометрия уже вышла далеко за пределы банковского сектора. С ее помощью можно регистрироваться в сервисах, оплачивать покупки, обеспечивать контроль доступа. Следующий шаг — концепция Digital ID, цифровое подтверждение личности вместо бумажного документа. Таким образом, биометрия позволяет сделать получение услуг в повседневной жизни проще и удобнее, и вместе с Центром биометрических технологий мы продолжаем разрабатывать современные решения», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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