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Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры

Инфраструктурная IoT-платформа, разработанная АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), успешно прошла испытания на соответствие требования ФСТЭК России к объектам критической информационной инфраструктуры. Программное обеспечение предназначено для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий, а реализованные проекты подтверждают сокращение эксплуатационных и энергозатрат от 9 до 16%. Техническое заключение, выданное по результатам испытаний, позволит применять систему на объектах критической инфраструктуры, в том числе обрабатывать и сохранять важную информацию. Об этом CNews сообщили представители «Русатом Инфраструктурные решения» .

Эксперты испытательной лаборатории проверили и подтвердили соответствие программного изделия требованиям по безопасности информации и технических условий пункта 29.3 приказа ФСТЭК России №239. По итогам проверки, было выдано положительное заключение о соответствии программного продукта «Инфраструктурная IoT-платформа» требованиям ФСТЭК, подтверждающее отсутствие уязвимостей, высокий уровень безопасности и качество разработки. Техническое заключение, выданное экспертной комиссией, удостоверяет, что платформа удовлетворяет всем требованиям по безопасности и может использоваться на объектах критический информационной инфраструктуры.

Напомним, что программный комплекс «Инфраструктурная IoT-платформа» включен в единый российский реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реализованы около 10 пилотных проектов. Платформа имеет встроенную систему интеграции с цифровыми двойниками зданий (BIM). В ней реализован функционал предупреждения аварийных ситуаций. Отдельный интерес представляет функционал SCADA для диспетчеризации и управления инженерным оборудованием в зданиях, для создания ситуационного центра и центра контроля инженерных систем предприятия. Решение позволяет снижать эксплуатационные затраты, оптимизировать работу инженерных систем и повышать эффективность работы обслуживающего персонала.

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АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) — дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России — почти 15 млн человек проживают на территориях, которые РИР снабжает теплом и электроэнергией. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,3 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

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