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В Хабаровске открылся Центр компетенций по документообороту

В середине января Хабаровский офис ИT-интегратора «Первый Бит» получил статус «1С: Центр компетенции по документообороту» (ЦКД), став первой компанией в Хабаровске, которой это удалось. Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит».

«Более полутора лет мы целенаправленно развивали компетенции по СЭДО, это дополнило нашу сильную экспертизу в автоматизации управленческого, оперативного и регламентированного учета. За это время мы успешно завершили три проекта и три крупных проекта сейчас в работе. Мы смогли досконально и более комплексно изучить потребности наших клиентов, и в итоге, стали предлагать им более оптимальные, системные решения задач», — сказал руководитель Хабаровского офиса Алексей Серов.

Сегодня специалисты «Первый Бит» Хабаровск обладают глубокими знаниями и опытом в области документооборота. Отметим, что фирма «» присуждает статус ЦКД тем партнерам, которые доказали, что имеют достаточно компетенций, чтобы качественно автоматизировать процессы внутреннего документооборота в коммерческих компаниях, государственных и муниципальных учреждениях.

Поимо этого, Центры компетенций по документообороту могут давать экспертные консультации, а также помогать клиентам выстраивать или оптимизировать схему документооборота.

Всего в России и СНГ Центрами компетенций по документообороту признаны 108 головных офисов и филиалов ИT-компаний. Среди них — 12 офисов «Первого Бита».

***

«Первый Бит» — интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений — более 70 вендоров. В команде – более 7,7 тыс. специалистов.

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