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Новогодняя столица на связи: как общались и поздравляли другу друга москвичи

Столичные операторы сотовой связи подвели итоги работы в период новогодних праздников. В Новый год жители и гости столицы оставались на связи даже при увеличенной нагрузке на базовые станции и сильных морозах. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Совокупный трафик сотовой связи в столице вырос на 11% в сравнении с новогодними праздниками прошлого года. В последние годы жители все реже используют смс для поздравлений — их количество уменьшилось на 62%. Голосовой трафик тоже сократился на 3%.

Благодаря ковровому покрытию столицы сетями LTE, продолжают набирать популярность мессенджеры. 95% мобильного трафика было передано по LTE-сети, а средняя скорость равнялась 35-40 Мбит/с. Пик интернет-активности в праздники пришёлся на новогоднюю ночь с 22:00 до 9:00.

По данным загруженности сети, самыми популярными площадками за 10 дней новогодних праздников стали: ВДНХ, Парк Горького, Красная площадь, Зарядье, Тверская улица и Воробьевы горы.

Жители активно пользовались связью и в городском транспорте. Например, трафик сотовой сети в метро вырос на 25%. Активность абонентов пришлась на мобильные приложения: пассажиры смотрели видео, пользовались соцсетями и общались в мессенджерах.

«Жители и гости Москвы привыкли к качественной мобильной связи, поскольку ею покрыто 99% территории столицы. С развитием технологий связи проблема дозвониться или отправить поздравительную смс в новогоднюю ночь осталась в прошлом. В Москве абоненты могут не только отправить открытки или голосовые сообщения, но и устроить, например, виртуальную совместную встречу Нового года. Благодаря работе столичных операторов даже в пиковую нагрузку каждый адресат получил свое поздравление и услышал теплые слова. Сотовые сети — это не только общение. Связь позволяет заказывать такси и еду, совершать онлайн-покупки, смотреть кино, слушать музыку, пользоваться городскими цифровыми сервисами. Город стремится создавать условия и поддерживать операторов связи, чтобы жители в любой момент могли получить нужные им услуги и отдыхали с привычным комфортом», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

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