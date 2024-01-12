Искусственный интеллект теперь заполняет медицинские карты пациентов вместо врача

Российские разработчики активно работают над бесшовным переходом медицины в цифровизацию и уже представили систему LazyDoc на базе искусственного интеллекта для автозаполнения документации о пациенте. Об этом CNews сообщили представители LazyDoc.

Сервис уникален и не имеет аналогов в России. Он освобождает врача от заполнения медицинских карт, учитывая, что сегодня множество специалистов работают без медицинской сестры, которая выполняла эту функцию. Встроенный искусственный интеллект сервиса способен на основе диагноза и коротких голосовых тезисов заполнить документацию, расшифровывая каждый пункт. Это позволяет специалисту более детально провести обследование, ознакомиться с медицинской историей и спланировать тактику дальнейшего лечения, а не тратить время приема на заполнение документации.

Взаимодействие врача и программы происходит в голосовом режиме: искусственный интеллект разворачивает надиктованную информацию в подробный детальный текст и заносит в медицинскую карту пациента. Важно отметить, что программа идентифицирует пациента в информационной системе медицинской организации, сама заполняет медицинскую карту, врачу остается только ее проверить и подписать.

«Данный сервис действительно большой прорыв в цифровизации медицины. Он экономит время на заполнение медицинской документации, а это порядка 50% приема, сохраняя этот ресурс для пациента. С программой LazyDoc работа с документами занимает не более двух минут. Главная наша задача — освободить врача от ежедневной рутины, оптимизировать его рабочие часы для внимательного обследования пациентов. В дальнейшем планируем внедрить в систему опрос пациента до приема, чтобы его жалобы уже были внесены в карту, а также анализ терапии для подбора клинических рекомендаций самой системой», — сказал Владимир Дмитриев сооснователь компании «Телемедхаб», которая является одним из разработчиков сервиса LazyDoc.

Отметим, что сервис способен быстро интегрироваться с медицинской информационной системой (МИС) через технологию RPA. Программа обладает простым и понятным интерфейсом, и может быть установлена на компьютер или смартфон.

Здравоохранение нацелено на развитие цифровой медицины, еще раз подчеркнули на конгрессе «Цифровое здравоохранение» в декабре. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выделил как один из ключевых этапов — использование больших лингвистических моделей для оказания медицинской помощи. В них входит оптимизация потоков пациентов, автозаполнение документации, голосовое управление оборудованием и другое.

