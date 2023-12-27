Sitronics KT внедрит платформу управления здравоохранением в Гатчинской межрайонной больнице

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрит «Цифровую платформу управления здравоохранением» в ГБУЗ «Гатчинская клиническая межрайонная больница». Пилотирование системы продлится полгода. Система должна помочь учреждению в повышении эффективности его работы и качества оказываемых пациентам услуг.

В частности, платформа автоматизирует и предоставляет в удобной для руководителя форме аналитические отчеты о загрузке стационара, записях на консультации к специалистам поликлиник и амбулаторий, об ожидании консультации пациентом, о нагрузке на диагностические службы (КТ, рентген, УЗИ).

Разработчики отмечают, что при создании системы применяли процессный подход.

«Мы детально исследовали процессы, которые существуют в медицинском учреждении, и выявив узкие места, автоматизировали их. Персоналу больницы уже не нужно тратить львиную долю времени на бюрократические процессы. Более того, наличие четких регламентов ускоряет работу каждой штатной единицы персонала, что в конечном счете влияет на скорость оказания помощи пациенту. Также система показывает загрузку врачей и другого персонала, пиковые часы работы приемного отделения, мониторинг электронной очереди, что позволяет принимать оперативные решения», – сказал директор по информационным системам Sitronics KT Алексей Рябов.

«Я искренне верю, что это всерьез и надолго и объективно поможет нам реализовать многие задачи в рамках цифровизации городского управления», – отметила глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим.

Ростислав Павлов, и.о. главного врача Гатчинской КМБ, подчеркнул, что сейчас стоит задача максимально произвести цифровизацию системы здравоохранения Гатчинского района и тем самым улучшить и качество, и скорость оказания медицинской помощи – как в стационаре, так и в амбулаториях и поликлиниках: «Все будет проверяться под нагрузкой, будем максимально загружать систему, чтобы наши пациенты получали только самое высококачественное лечение», – отметил он.

Ранее платформу управления здравоохранением внедряли в пилотном режиме в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Л. Г. Соколова. Итогом реализации стало повышение скорости принятия управленческих решений, уровня удовлетворенности пациентов услугами на 10% и оптимизации расходов на 8%.