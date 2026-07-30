Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет

В Москве арестовали замглавы управления российского Минпромторга по беспилотникам Аллу Половченю. Ей вменяют растрату в особо крупных размерах. Такое преступление имеет максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Вместе с ней задержали двух менеджеров ГК «Эфко», которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Всех троих отправил под стражу по делу, связанному с компанией «Транспорт будущего».

Растрата, размер которой не скрыть

Замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя попала под арест. Ее задержали в Москве по подозрению в растрате в особо крупном размере, пишет РБК.

Решение о задержании Половчени принял Мещанский райсуд Москвы по просьбе следствия. Информацию об этом одновременно подтвердили источники издания в Минпромторге и правоохранительных органах России.

Аллу Половченю подозревают в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). За это преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Mitch Nielsen / Unsplash В российском БПЛА-секторе массовые аресты

Запрет занимать определенные должности ч. 4 ст. 160 УК РФ не предусматривает.

По решению Мещанского райсуда Половченя заключена под стражу на два месяца.

Где одна, там и другие

Как пишет РБК, вместе с Половченей под арест попали еще два человека, напрямую с Минпромторгом не связанных. Это два топ-менеджера российской ГК «Эфко», основанной в 1994 г. и занимающейся, в числе прочего, переработкой масличных культур и производством продуктов питания.

Одновременно с Половченей были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании ГК Владислав Романцев. Под стражу их отправил Мещанский районный суд Москвы, но РБК не пишет, на какой срок.

Обоим вменяют мошенничество в особо крупном размере. РБК не уточняет, по какой конкретно части ст. 159 УК РФ (Мошенничество) их будут судить. Так, есть ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Наказание в данном случае такое: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

А есть и ч. 7 ст. 159 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в особо крупном размере. Это нарушение карается: лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Что происходит

По словам собеседников РБК, арест всех троих связан с уголовным делом вокруг реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».

«С делом Козаренко, «Транспорт будущего», — сказал один из собеседников РБК, отвечая на вопрос, с чем связаны претензии силовиков.

В данном случае речь о бывшем советнике губернатора Самарской области Юрии Козаренко, подчеркивает издание. Он же является гендиректором «Транспорта будущего». Как сообщал CNews, его арестовали в начале мая 2026 г.

Как пишет РБК, 30 июля 2026 г. по этому же делу был арестован миллиардер, председатель совета директоров и основной акционер группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерий Кустов. Его задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним был задержан генеральный директор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко.

Комментируя аресты топ-менеджеров ГК «Эфко», представители группы компаний заявили РБК: «Каждый из них принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации».

К моменту выхода материала не было известно, в чем заключаются особо крупная растрата, вменяемая Алле Половчене, и особо крупное мошенничество, в котором обвиняют топ-менеджеров ГК «Эфко».

Спустя почти пять лет

Компания «Транспорт будущего» существует немногим менее пяти лет – с ноября 2021 г. в мае 2022 г. пост ее гендиректора занял Козаренко. Поначалу она была очень тесно связана с ГК «Эфко», но позже «была выведена из структуры агрохолдинга и продолжила работу как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем», пишет РБК.

«Транспорт будущего», которой Козаренко руководил с мая 2022 г. по март 2026 г., является оператором экспериментально-правового режима (ЭПР) в сфере БАС в Самарской области и учредителем научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара».

В декабре 2023 г. CNews сообщал об открытии «Транспортом будущего» первой очереди завода по производству беспилотников в Тольятти. В 2024 г. предполагался запуск второй и третьей очередей и выпуск более 1500 агродронов и других типов БАС массой более 10 кг. Общий объем инвестиций компании составил 7 млрд руб., из которых более 2 млрд – это вложения в строительство завода в Тольятти, а остальное – разработка беспилотников.

Компания планировала разработать семь моделей дронов и начать создание мобильных комплексов для наземного обслуживания агродронов.