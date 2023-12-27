Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских парках. При их подготовке применялись технологии искусственного интеллекта. Благодаря записям пользователи смогут познакомиться с фактами из истории знаковых мест столицы и больше узнать о самой традиции катания на коньках, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», — сказала Наталья Сергунина.

Ранее искусственный интеллект уже участвовал в создании материалов для портала «Узнай Москву». Робот-ассистент озвучил велосипедный прогулочный маршрут, объединивший парк искусств «Музеон», Парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что для удобства пользователей экскурсии по каткам собрали на одной странице.

Из новогодних аудиогидов слушатели узнают, когда жители столицы впервые встали на коньки, как этот спортивный инвентарь получил свое название и каким образом его усовершенствовал Петр I.

В записи, посвященной площадке в саду «Эрмитаж», рассказывается не только о зимних развлечениях, но и о самом парке, его создателе, а также о деревьях и кустарниках, высаженных там.

Экскурсия по катку в Парке Горького включает информацию о самых известных его посетителях. Гости парка «Сокольники» услышат, что писала о нем зимой 1932 г. газета «Правда».

Голосовой помощник также поделится историческими данными о катках в саду имени Н.Э. Баумана и Измайловском парке.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Сегодня на его портале и в мобильном приложении опубликовано больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,3 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 475 исторических мест.