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R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор подписала соглашение с компанией DIS Group о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

В рамках партнерства R-Style Softlab интегрирует решения DIS Group в состав продуктового портфеля для предложения заказчикам комплексных проектов в области управления данными. DIS Group предоставит экспертизу в области управления данными и высококачественные технологии.

Платформа по управлению данными DIS Group включает ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других.

«Портфель R-Style Softlab пополнился решениями DIS Group, которые успешно внедрены в организации госсектора и крупного частного бизнеса. Мы рады, что в рамках нашего сотрудничества еще больше заказчиков смогут закрыть потребности с помощью качественных ИТ-продуктов в области управления данными от российских разработчиков», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках платформы, входят в реестр российского ПО. Они успешно внедрены во многих организациях, среди которых Департамент информационных технологий Москвы, «Русгидро» и «Счетная палата России» и многие другие.

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R-Style Softlab — российская ИT-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1995 г. Компания предлагает как готовые решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИT-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.

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