Предприниматели сферы услуг получат помощь в продвижении по программе «Авито» и Минэкономразвития России

Платформа «Авито услуги» совместно с Министерством экономического развития России на базе центров «Мой бизнес» запускают программу по продвижению предпринимателей сферы услуг. Они получат бонусы при пополнении кошелька и смогут привлечь новых клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Авито услуги».

Предпринимателям, которые пополнят кошелек на «Авито» одним платежом на сумму от 3 тыс. рублей в период с 30.11.23 по 23.01.24, «Авито» начислит бонусами 100% от суммы этого платежа и всех последующих. В общей сложности может быть начислено до 22 тыс. бонусов за всю программу.

Бонусы будут доступны в течение одного месяца с момента их начисления — ими можно будет оплатить до 99% стоимости услуг продвижения. Программа доступна самозанятым, ИП и организациям, работающим в сфере услуг.

Дополнительно будет запущена информационная кампания по развитию бизнеса на платформе: пройдет вебинар по электронной коммерции как для начинающих, так и для опытных предпринимателей.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова: «Множество недобросовестных "специалистов" учат предпринимателей в том числе платформенному продвижению. И здесь одно из решений — активное взаимодействие с самой площадкой. Мы видим емкость в комплексных программах, которые помогают не только продвинуть услугу, но и получить знания. В России более полумиллиона предпринимателей работают в сфере услуг, и именно они смогут воспользоваться данной возможностью продвижения на "Авито услугах"».

Влад Федулов, управляющий директор «Авито»: «Рынок услуг в России — это во многом территория для частного предпринимательства, поскольку основной объем заказов и выручки в сегменте приходится именно на частных исполнителей и микро-бизнес. Это говорит о высоком потенциале для развития предпринимательства на рынке, при этом представителям малого и среднего бизнеса важно максимально эффективно использовать ресурсы на привлечение клиентов. Сегодня каждый второй исполнитель услуг в России продвигает свои услуги на "Авито". Как платформа с многомиллионной аудиторией мы хотим помочь предпринимателям в развитии их дела, и совместная инициатива с Центрами "Мой бизнес" поможет сделать эту работу комплексной и системной».

Период подачи заявок на участие в программе: с 30 ноября по 31 декабря 2023 года. Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на «Авито». Получить бонусы на продвижение на «Авито услугах» могут предприниматели, которые за последний год не приобретали услуги продвижения на «Авито» свыше 3 тыс. рублей или являются новыми пользователями.

Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес», открытые в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» или оставить заявку онлайн. Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Программа реализуется на базе Центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Оператор партнерской программы — Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

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«Авито услуги» — площадка для получения заказов на услуги через интернет. На платформе представлено более 2,9 млн объявлений в самых разных категориях услуг — от строительных бригад и транспортных компаний до бьюти-мастеров, бухгалтеров и специалистов по ремонту техники.

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: товары, авто, работа, услуги, недвижимость. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 125 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.