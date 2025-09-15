Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Разработчики крупных российские банков в сентябре 2025 г. пытаются понять, насколько китайские ускорители для искусственного интеллекта вычислений смогут стать альтернативной привычным решениям Nvidia и других западных ИТ-поставщиков. Китайские компании предлагают более дешевые микросхемы, но они пока перегреваются и уступают в стабильности. Ведь американские правила экспортного контроля не разрешают поставлять в Россию современные ускорители вычислений для ИТ-инфраструктуры.

Поиск поставщиков

В сентябре 2025 г. Сбербанк и «Т-Банк» начали тестировать китайские ускорители для искусственного интеллекта (ИИ), рассказали «Ведомостям» три источника – в производителе электроники, облачном провайдере и ИТ-разработчике. В Альфа-банке также рассматривают для себя эту возможность, сообщил топ-менеджер банка. Финансовые организации ищут замену чипам и устройствам ушедшей из России американской Nvidia.

Ускоритель ИИ — это специализированный аппаратный компонент, предназначенный для повышения производительности ИИ-приложений и машинного обучения (ML).

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин 4 сентября 2025 г. отметил, что все дата-центры банка используют ускорители Nvidia, поэтому в условиях западных санкций против России актуален вопрос их замещения компонентами из дружественных стран. «Как только в Китае появятся подходящие чипы, мы с радостью их протестируем, чтобы оценить работу нашей ИИ-модели на китайском ИТ-оборудовании», — уточнил представитель банка.

Cixin Technology Платформа периферийных вычислений CS8180

Источник «Ведомостей» из числа российских производителей электроники сообщил, что Сбербанк 15 сентября уже начал тестировать различные китайские чипы для ИИ, опережая многих конкурентов на российском рынке. Некоторые разработчики, сотрудничающие с банком, также осведомлены о планах Сбербанка по переходу на китайские ИТ-компоненты в ИИ-области. Похожие испытания проводит и «Т-банк», уточняют источники журналистам.

Представитель ВТБ заявил, что банк следует стратегии технологического суверенитета, но не стал раскрывать детали. «Мы с оптимизмом рассматриваем graphics processing unit (GPU)-технологии, независимые от Nvidia. Они обеспечивают большую прозрачность технологического стека и потенциально снижают общую стоимость владения ИИ-технологиями», — отметил он.

Директор по ИИ в ИТ «Альфа-банка» Святослав Соловьев в интервью «Ведомостям» отметил, что банк пока не применяет китайские чипы для ИИ, но уже ведет переговоры с производителями и поставщиками облачных услуг по этому вопросу. В качестве платформы для тестирования рассматриваются ускорители MetaX C500, о которых уже писал CNews. В «Альфа-банке» планируют использовать их только при условии, что фактические параметры производительности будут соответствовать требованиям для развития систем генеративного ИИ.

Ограничения использования

Заместитель исполнительного директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) по большим данным Гарник Арутюнян отметил, что китайские ускорители способны заменить западные в банковской российской ИТ-инфраструктуре для базовых задач, таких как скоринг клиентов в реальном времени, антифрод-системы, персонализация ИТ-сервисов, а также работа с голосовыми и текстовыми ассистентами. Однако для ресурсоемких задач, таких как дообучение больших языковых моделей, чипы Nvidia в 2025 г. остаются эталоном производительности. Потребности Сбербанка оцениваются в тысячи чипов ежегодно, тогда как «Т-банка» и Альфа-банка могут обходиться сотнями или же около одной тысячи чипов в год.

По мнению исполнительного директора ИИ-платформы AutoFAQ Владислава Беляева, основная проблема заключается в том, что китайские ускорители показывают низкую эффективность при обучении больших языковых моделей, тогда как банкам в 2025 г. необходимо развивать собственную ИТ-инфраструктуру в этой области для защиты конфиденциальных финансовых данных. В таких условиях китайские ускорители не могут стать полноценной заменой американским. Кроме того, они менее универсальны в работе с программным кодом, что усложняет адаптацию существующих ИИ-систем. Поэтому российские банки сначала стремятся определить по итогам тестирования, в каких сферах переход на китайские ускорители будет наиболее экономичным и эффективным.

Сложность заключается в адаптации нейронных сетей к китайским чипам, предупреждает ИТ-директор компании HFLabs Александр Беслик. «Если на чипах Nvidia можно запустить все, то в случае с другими производителями это невозможно. В отличие от Nvidia они пока не могут быть универсальным ИТ-решением. Поэтому банки и говорят о тестировании: нужно понять, какая производительность в итоге будет, для каких задач чип подойдет», — объясняет он.

Главная проблема заключается в программном обеспечении (ПО), согласен заведующий ИИ-кафедрой ИИ Финансового университета Михаил Коротеев, ведь абсолютное большинство программных ИИ-реализаций ИИ в сентябре 2025 г. ориентируются на стек драйверов и вычислительных сред Nvidia. Переход на новые ИТ-платформы может потребовать существенной переработки системного ПО, говорит он.

Есть ли дефицит ИИ-ускорителей

В мире наблюдается нехватка графических процессоров для ИИ, и эта проблема останется в ближайшее время, писал Nikkei Asia в январе 2025 г. Председатель крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC Марк Лю (Mark Liu) в интервью изданию Nikkei Asia рассказывал, что дефицит ИИ-ускорителей в мире сохранится по меньшей мере до 2026 г. В качестве причин такой ситуации он называл бум спроса на генеративный ИИ и ограниченные мощности TSMC в части «упаковки» микросхем.

Генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион в разговоре с TAdviser связывает дефицит GPU в России с санкциями. По мнению эксперта, нехватках таких комплектующих существенно замедляет развитие проектов, связанных с ИИ, так как ИИ-моделям, обрабатывающим масштабные массивы данных, требуется повышенный объем вычислительных ресурсов. Семион назвал такую ситуацию «серьезной проблемой», поскольку именно в ИИ-процессорах остро нуждается крупный бизнес, они позволят ему решать сложные задачи в рамках больших производственных процессов.

Гендиректор ИТ-компании «ГрафТех» Петр Василенко утверждал зимой 2025 г., что поставки графических процессоров в Россию осуществляются практически бесперебойно при помощи механизма параллельного импорта. Проблема лишь в цене и длине логистических цепочек, которые определяют целесообразность закупок таких ИТ-решений. Помимо параллельного импорта, процессоры можно заказать у ритейлеров, предлагающих международную доставку, говорит представитель системного интегратора Ferrum IT Group системный архитектор Виталий Гиевой. По его словам, небольшие компании также используют собственные сервера с GPU-оборудованием.

Проблема не в доступности ИИ-процессоров, а в их высокой стоимости и неочевидности бизнес-эффекта от использования больших языковых моделей, для развития которых применяются GPU, рассуждает менеджер продукта K2 Cloud Илья Саламатова. В основном спрос них ИИ-ускорители есть со стороны компаний, которые постоянно тестируют новые ИИ-технологии, и используют их для создания внутренних баз с «умным поиском» на основе генеративных моделей, ИИ-агентов, к которым можно отнести, например, чат-боты в колл-центрах, а также ИТ-инструмент для разработчиков Сopilot, уточнил TAdviser спикер.

Российские компании Yadro, «Аквариус», Arbyte в 2025 г. ведут работу над собственными разработками. «Аквариус» планирует серийно поставлять собственные чипы на архитектуре RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 г. Yadro разрабатывает ИИ-серверы, которые будут использоваться для обучения и дообучения ИИ-моделей. Представитель Yadro отметил CNews, «разработка ведется с учетом самых современных требований, например, новые серверы смогут вмещать до 8 GPU-карт двойной толщины». Yadro также планирует подать заявку на включение решения в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России.