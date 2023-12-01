«Диасофт» обеспечивает своевременное отслеживание подозрительных операций по продаже валютной выручки

В октябре Росфинмониторинг приказом под грифом ДСП определил подлежащие обязательному контролю операции с денежными средствами. Они связаны с обязательной продажей некоторыми экспортерами валютной выручки в соответствии с указом Президента России № 711. Такие операции получили новые коды обязательного контроля, сведения о них банки должны ежедневно предоставлять в Росфинмониторинг. Определять подозрительные операции по продаже валютной выручки и своевременно сообщать о них регулятору поможет функционал в платформе развития Digital Q.Risk&Compliance от компании «Диасофт». Платформа предназначена для комплексной автоматизации проверки клиентов и выявления подозрительных лиц и операций. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Требования регуляторов в области ПОД/ФТ часто меняются. Росфинмониторинг и Банк России теперь публикуют требования еще и в личных кабинетах на своих сайтах, а не в отдельных нормативных документах как раньше. Это приводит к тому, что у организаций не остается времени на перепрограммирование системы комплаенс-контроля. Вывод очевиден — чтобы реагировать на изменения, система ПОД/ФТ должна быть настраиваемой, гибкой и автономной. В нашей платформе Digital Q.Risk&Compliance сценарии контроля можно кастомизировать с минимальными трудозатратами благодаря встроенным low-code инструментам. Это позволяет нашим клиентам соблюдать любые новые требования регуляторов, даже опубликованные в виде рекомендаций в личном кабинете», — сказал Андрей Симаков, руководитель направления «Риски и комплаенс» компании «Диасофт».

Также эксперт подчеркнул: «Сейчас мало иметь хороший программный продукт, необходимо его своевременное обновление. "Диасофт" как надежный партнер гарантирует поддержку и сопровождение всех изменений в области ПОД/ФТ».

Digital Q.Risk&Compliance имеет дизайнер правил комплаенс-контроля: этот функционал позволяет пользователю в интуитивно понятном интерфейсе настраивать правила и новые сценарии выявления подозрительных операций. Наряду с этим, в Digital Q.Risk&Compliance есть возможность настройки пользовательских списков, при помощи которых могут быть загружены различные перечни контроля.

Программные продукты в составе платформы Digital Q.Risk&Compliance могут быть интегрированы в любой ИT-ландшафт. В зависимости от особенностей ИT-архитектуры или технических требований возможны разные способы интеграции.