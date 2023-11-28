В Москве протестировали первую отечественную нейросеть для анализа научных публикаций

Научные сотрудники «Центра диагностики и телемедицины» Депздрава Москвы протестировали первую отечественную нейросеть «Sechenov DataMed.AI» для анализа научных публикаций. Кроме поиска и фильтрации работ, просмотра ключевых слов отечественная нейросеть позволяет подсветить в тексте аннотации ключевые слова из запроса в поиске, провести кластеризацию найденных публикаций по тематикам. Этот удобный инструмент может был особенно полезен специалистам при необходимости оперативной обработки большого объема данных из различных баз. Об этом CNews сообщил главный рентгенолог Москвы, директор столичного «Центра диагностики и телемедицины» Департамента здравоохранения города Юрий Васильев.

«Учитывая высокий темп обновления больших объемов биомедицинской информации и увеличивающееся количество новых публикаций, требуется разработка эффективных инструментов быстрого извлечения информации. В сентябре 2023 г. научные сотрудники Департамента здравоохранения получили тестовый доступ к отечественной нейросети «Sechenov DataMed.AI», предназначенной для анализа биомедицинских научных публикаций. Ученые отметили, что использование данной нейросети может значительно ускорить подготовку систематических обзоров и мета-анализов, отдельных разделов научных статей и подбор ключевых слов, а также позволит быстро получать ответы на конкретные научные вопросы. Кроме того, создание отечественной разработки является стратегически важной задачей, поддержкой научного суверенитета», — рассказал Юрий Васильев.

Отечественная нейросеть поможет улучшить работу по разработке новых научных направлений, проведению анализа опыта исследователей всего мира и подготовке научных публикаций. Эксперты отмечают, что функционал только одного из зарубежных онлайн-сервисов сопоставим с новой разработкой.

«Центр диагностики и телемедицины» специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.

Центр создает научную базу для внедрения в медицину отечественных разработок, проводя исследования прежде всего для практического применения. Результатом становятся методические рекомендации для врачей, фантомы для калибровки аппаратов и обучения медработников, продукты программирования, государственные стандарты, научные труды.

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«Центр диагностики и телемедицины» ДЗМ — ведущая научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.