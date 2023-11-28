АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт

Центр развития креативной экономики АСИ запускает акселераторы для вывода продукции российских геймдев разработчиков на зарубежные рынки. Первым будет запущен акселератор для азиатских рынков, в рамках которого помощь получат 30 компаний с опытом разработки видеоигр. Планируется, что отечественный геймдев сможет приносить в бюджет до 300 млрд руб. к 2027 г. Об этом CNews сообщили представители АСИ.

27 ноября представители АСИ официально заявили о запуске геймдев акселератора центре «Зотов» во время подведения итогов работы Центра развития креативной экономики. Согласно планам агентства, в ближайшие годы будет запущено несколько подобных акселераторов, первый из них будет ориентирован на азиатские рынки, прежде всего, Китай. Экспертной подготовкой команд в акселераторе займутся представители ведущих компаний видеоигровой индустрии РФ (VKPlay, АПРИОРИ, 1CGameStudios, Организацией развития видеоигровой индустрии и АНО «Цифровая экономика»).

«Главная задача акселератора — разработка видеоигр с зарубежными партнерами и совместное продвижение игровой индустрии, а также индустрии кино и анимации на рынках. Принять участие в акселерационной программе смогут до 30 компаний с опытом разработки видеоигр. Участники пройдут обучение под руководством опытных менторов, получат знания про экспорт в страны Азии и БРИКС+, в том числе создадут стратегии совместного производства игр, и смогут установить контакты с партнерами из дружественных стран во время бизнес-миссий», — сказала Екатерина Черкес-Заде, глава Центра развития креативной экономики.

Результаты акселератора презентуют на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и саммите БРИКС, там же будет проведен питчинг разработанных проектов. Итоги акселерационной программы также будут распространены на другие страны с учетом полученных результатов и опыта.

«Ежегодно во всем мире творческие индустрии как сектор экономики растут в среднем на 8%. Только в 2020 г. крупнейшими экспортерами творческих товаров были Китай ($169 млрд), Италия ($27 млрд), Германия ($26 млрд). Поэтому новым драйвером роста российского экспорта вполне могут стать продукты креативных индустрий, в том числе российские видеоигры. Мы рассчитываем, что игры российского производства смогут занять значительную долю на рынках дружественных стран. Наша цель — 300 млрд руб. к 2027 г.», — добавила Черкес-Заде.

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Созданный на базе АСИ Центр развития креативной экономики проводит исследования и разрабатывает стратегии по развитию креативной экономики в российских регионах. Среди других задач Центра — поддержка креативных предпринимателей, повышение экспортного потенциала креативных продуктов России, развитие креативных региональных компетенций. Центр объединяет ведущих экспертов в сфере современной культуры и креативной экономики, представителей различных отраслей и ассоциаций, креативных индустрий, продюсеров. В августе 2023 г. президент России Владимир Путин поручил АСИ, правительству и институтам развития поддержать развитие креативной экономики в стране, в первую очередь — заняться продвижением российских видеоигр, а также народных промыслов, кино, промышленного дизайна. АСИ с 2019 года также занимается мониторингом состояния креативной экономики регионов, в число городов-лидеров входят Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург и Тюмень.