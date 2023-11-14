Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи

Тюменская область — первый субъект России, орган власти которого реализовал двустороннюю интеграцию платформы обратной связи с системой электронного документооборота. В результате снизились трудозатраты сотрудников на обработку сообщений граждан и подготовку ответов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Платформа обратной связи (ПОС) — цифровой инструмент общения россиян и власти. Пользователи могут задавать вопросы госорганам тремя способами: через форму на портале «Госуслуг»; в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе»; через виджеты на сайтах органов власти.

Объем запросов граждан на платформе регулярно растет, вместе с ним увеличиваются трудозатраты госслужащих на обработку сообщений. Правительство Тюменской области оптимизировало процесс с помощью решения «Интеграция с ПОС» на базе Directum RX.

Теперь госслужащие работают с сообщениями заявителей в системе электронного документооборота Тюменской области: обрабатывают вопросы и готовят ответы по регламентам правительства. Запросы граждан из ПОС автоматически загружаются в Directum RX, обратно передаются статус работ и ответ. Сотрудники регистрируют сообщения в электронных журналах по утвержденной номенклатуре дел. Сообщения заносятся в отдельный реестр, где удобно контролировать сроки исполнения по ним.

Интеграция с платформой обратной связи реализована в 43 организациях: органах исполнительной власти области и местного самоуправления, департаментах и казенных учреждениях администрации Тюмени и Тюменской области. В планах правительства разработать шаблоны типовых ответов на запросы граждан. Также расширится функциональность решения: пользователи смогут перенаправлять сообщения в другие органы исполнительной власти.

«Благодаря решению мы дали сотрудникам возможность работать с запросами граждан в едином окне, подключили к обработке сообщений большее количество пользователей. Это помогло повысить скорость и качество процесса. Также в Directum RX удобно контролировать всю работу сотрудников органов власти: от выполнения поручений, подготовки официальных писем до обработки сообщений из ПОС», – сказал Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области.

Импортонезависимую систему Directum RX госучреждение внедрило в 2022 г. Сейчас ПО используют все сотрудники региональных и муниципальных органов власти. Цифровизированы 30 бизнес-процессов, среди которых: кадровый документооборот, договорная работа, управление обращениями граждан.