«БФТ-холдинг» завершил этап проекта автоматизации бизнес-процесса по управлению государственным и муниципальным имуществом Ленинградской области

«БФТ-холдинг» завершил этап проекта по развитию автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области (ГИС «АИС УИ ЛО»). К региональной системе подключены все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере управления земельными ресурсами и имуществом, и подотчетные организации. По итогам проекта в АИС добавлены новые функциональные возможности, а доступ к системе получили около 800 пользователей. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

ГИС «АИС УИ ЛО» – это государственная информационная система Ленинградской области, предназначенная для комплексной автоматизации процессов управления государственным и муниципальным имуществом. В ходе проекта по развитию к системе были подключены все органы местного самоуправления региона: 17 муниципальных районов и один городской округ.

АИС позволяет региону решить ряд важных задач, среди которых автоматизация управления государственной собственностью, обеспечение достоверности и полноты учета объектов имущества, повышение доходов местных бюджетов за счет уточнения налоговой базы, прогнозирование неналоговых доходов при разработке консолидированного бюджета Ленинградской области, а также организация информационного взаимодействия с другими государственными информационными системами.

По итогам модернизации системы все основные бизнес-процессы по учету имущества переведены в электронный вид, обеспечен юридически значимый документооборот. Помимо этого, в рамках проекта по развитию ГИС «АИС УИ ЛО» разработчик расширил ее базовую функциональность. Теперь в системе доступен сервис «Электронное заказное письмо», онлайн-обмен информацией с Региональной геоинформационной системой (РГИС) Ленинградской области и автоматическая загрузка сведений об имуществе из информационных систем (ИС) учреждений в личном кабинете балансодержателя.

Сервис «Электронное заказное письмо», реализованный в рамках интеграции с системой Почты России, позволит уполномоченным органам в цифровом формате готовить и передавать в почтовую службу письма, требующие массовой рассылки. Среди такой корреспонденции – уведомления об индексации арендной платы, квитанции на оплату и другие документы, которые ранее оформляли на бумажных носителях. Арендаторы, которые пользуются услугами доставки электронных писем «Госпочта» на портале «Госуслуг», получат свои уведомления в личном кабинете ЕПГУ. Органы власти при этом смогут сократить свои затраты на подготовку и печать бумажных документов.

Следующим этапом развития АИС УИ ЛО стала двусторонняя интеграция с государственной информационной системой «Региональная геоинформационная система Ленинградской области» (РГИС ЛО). Теперь пользователи АИС могут использовать данные из геоинформационной системы непосредственно из своего рабочего интерфейса. Кроме того, расширен состав передаваемых сведений и реализована закладка «Карты». Это позволит управляющим органам актуализировать данные о фактическом использовании объектов недвижимости и устранять несоответствия с официальными источниками, к примеру, выявлять случаи незаконного использования земельных участков с точным определением геопозиции этой территории. Помимо настройки этих интеграционных возможностей, ГИС «АИС УИ ЛО» также обменивается данными с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), Росреестром и Петростатом.

Еще один новый сервис АИС УИ ЛО – загрузка сведений из ИС учреждений. Теперь в личный кабинет балансодержателя автоматически загружаются данные о новых объектах имущества, а также изменения характеристик объектов, которые уже находятся на балансе, например, регистрация правовых состояний объектов (передача в оперативное управление, хозяйственное ведение, списание и др.). Все внесенные сведения можно оперативно согласовывать с коллегами прямо в системе. Обновленная информация автоматически отобразится в соответствующих реестрах имущества.

В рамках проекта специалисты «БФТ-холдинга» также оказали консультационную поддержку органам местного самоуправления при переходе на обновленную систему, а также провели обучение пользователей работе с ней.

«По итогам проекта в Ленинградской области создано единое информационное пространство для всех участников процесса управления государственной и муниципальной собственностью. Регион получил современный цифровой инструмент для обеспечения деятельности по управлению имуществом, который обменивается данными с другими федеральными и региональными информационными системами. Сегодня к ГИС «АИС УИ ЛО» подключены все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, управляющие земельными ресурсами и имуществом, и подведомственные организации. Это позволит комплексно подходить к вопросам управления имуществом и повысить качество мониторинга и анализа доходов от его использования. На сегодняшний день сформирован четкий вектор дальнейшего расширения функциональных возможностей системы и ее распространение на муниципальные образования первого уровня, в соответствии с которым будет реализовываться программа ее развития и внедрения», – сказал Денис Славин, первый заместитель председателя Леноблкомимущества.

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов, среди которых создание Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) и обеспечение эксплуатации текущих информационных систем СФР.