Свыше 3 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Курской области при помощи сервиса «N3.ТМК»

Сервис, разработанный компанией «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), помогает врачам областных клиник консультировать коллег из городских и районных больниц. С начала года региональные медики сформировали в «N3.телемедицинские консультации» 3273 заключения.

Портал телемедицинских консультаций заработал в Курской области в конце 2022 г. Разработку и запуск портала провела команда «Нетрики медицины» совместно с областным медицинским информационно-аналитическим центром (МИАЦ). «Под капотом» портала – сервис «N3.телемедицинские консультации», который открывает врачу любого медучреждения, даже самого отдаленного от областного центра, возможность проконсультироваться с ведущими специалистами региона. Такие консультации позволяют уточнить диагноз сложного пациента, оперативно назначить ему необходимое лечение или направить в специализированную клинику.

Сегодня к порталу подключены 55 медицинских организаций региона и 940 пользователей – врачей, диспетчеров и администраторов. В число подключенных организаций входят 13 ведущих медицинских учреждений региона: Курская областная многопрофильная клиническая больница (Курская ОМКБ), областная детская клиническая больница, Курский онкоцентр, областная инфекционная больница, перинатальный центр и другие. Они выполняют роль целевых медицинских организаций, которым городские и районные больницы направляют заявки на консультации при отсутствии необходимых специалистов на местах или в сложных клинических случаях.

«Наши специалисты оказывают помощь первичным сосудистым отделениям в описании компьютерных томограмм. Это позволяет врачам принимать решения о тактике ведения пациентов с инсультами, определять показания для оперативного лечения, о необходимости эвакуации в региональные и федеральные центры. Все это напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи», – сказал Михаил Лукашов, главный врач Курской ОМКБ.

На основе сведений о пациенте и результатов обследований, переданных через «N3.телемедицинские консультации», специалист целевой медорганизации создает заключение. В этот документ могут войти уточненный диагноз, рекомендации по дальнейшему лечению, назначение дополнительных исследований – все то, ради чего многим пациентам раньше приходилось ехать в областной центр. При необходимости консультации проводятся в режиме видеоконференции.

В рамках телемедицинской системы региона доступны пять видов консультаций, в том числе экстренные, неотложные и плановые консультации в формате «врач – врач». Экстренные консультации назначаются, когда речь идет о спасении жизни пациента, и проводятся максимум в течение двух часов с момента создания заявки. Неотложные заявки обрабатываются в течение суток. Экстренные и неотложные консультации обычно нацелены на принятие решения о срочной госпитализации или дальнейшей маршрутизации пациента.