Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех»

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) регионов и федеральных ведомств. В ходе него участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили ход работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 г. и наметили планы на 2024 г., а также рассмотрели примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение.

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик, руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии Михаил Варенцов.

«По указу Президента России Владимира Путина, с 1 января 2024 г. регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе “Гостех”. Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВов и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов» – отметил Дмитрий Чернышенко.

Максут Шадаев рассказал о статусе работ по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 г. и планах на 2024 г. Было представлено несколько сценариев внедрения решений в регионах. Обсуждалось создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе «Гостех».

Он также представил текущий рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней и актуализированной методике оценки РЦТ.

В рейтинге ведомств были отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг России, ФССП России, МЧС России, Минсельхоз России, Росгвардия и Минцифры России. Среди регионов – Ростовская область, ХМАО - Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области.

На совещании Максим Колесников доложил о результатах работы штаба, созданного по поручению Дмитрия Чернышенко, для эффективного внедрения технологий ИИ на уровне регионов. Среди выполненных задач – согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, а также сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях.

По поручению Дмитрия Чернышенко Минцифры России совместно с субъектами проводят киберучения в регионах. Это предполагает практическую проработку навыков сотрудников подразделений ответственных за информационную безопасность и объекты КИИ. Так, учения в соответствии с техническим заданием уже провели Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Мурманская область.