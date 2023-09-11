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Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88%

В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 млн 72 тыс. избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование: 68% — женщины, 32% — мужчины; 35-50 лет — средний возраст избирателя (44% от всех заявлений).

Топ регионов по активности голосования: Московская область, Нижегородская область, Алтайский край, Свердловская область, Новосибирская область.

На выборах-2023 избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии активно пользовались сервисами «Госуслуг»: 1,21 млн пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ; 274 тыс. пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса «Мобильный избиратель»; 6,5 тыс. пользователей подали заявление для голосования на дому; 9,5 тыс. пользователей проставили подписи в поддержку кандидатов; 109 тыс. раз партии и кандидаты воспользовались сервисами для них — получали информацию о выборах, собирали подписи в поддержку выдвижения, размещали фотографии и эмблемы; 836 тыс. личных кабинетов создали члены избирательных комиссий.

Узнать о полезных цифровых сервисах для избирателей можно было у «Робота Макса» на «Госуслугах». С 1 сентября 2023 г. «Макс» ответил больше, чем на 1 млн таких запросов.

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