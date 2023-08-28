МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава

Завершена интеграция медицинской информационной системы «Санаториум» и облачной платформы N3.Health, оператора иной информационной системы, обеспечивающего передачу данных в ЕГИСЗ Минздрава РФ.

МИС «Санаториум» предназначена для автоматизации санаториев, реабилитационных центров и отелей формата Medical SPA. Решение оптимизирует работу врачей, менеджеров и управленцев санаторно-курортной отрасли, помогает отладить бизнес-процессы, увеличить загрузку номерного фонда и средний чек на услуги. Совмещает в себе медицинскую часть (истории болезни, назначения, диспетчеризация и контроль отпуска), PMS-систему (управление номерным фондом, динамическими тарифами/бронями, модуль для хаускипинга) и мобильное приложение для гостя (расписание, самозапись, напоминания, отзывы и т.д.)

Реализованная интеграция с платформой N3.Health обеспечивает клиентам МИС «Санаториум» возможность информационного обмена с системой ЕГИСЗ МЗ РФ – федеральными подсистемами ИЭМК и РЭМД.

Согласно действующему лицензионному законодательству, все медицинские организации должны взаимодействовать с ЕГИСЗ и передавать данные о случаях медицинского обслуживания пациентов в единую информационную систему. Санатории, реабилитационные центры, спа-центры с медицинской лицензией также не являются исключением и должны обеспечить выполнение действующих лицензионных норм.

В дополнение к «обязанностям» взаимодействие с ЕГИСЗ открывает для учреждений санаторно-курортной отрасли ряд дополнительных опций, важных и нужных для построения качественной и эффективной работы с клиентами: доступ медперсонала к единой электронной карте пациента с актуальной и полной информацией о состоянии его здоровья, динамикой развития того или иного заболевания, проведенных лабораторных и диагностических исследованиях, собранных в хронологическом порядке, заключениях врачей, наблюдающих пациента, поступившего на реабилитацию или оздоровительное лечение в санаторий. Возможность «оцифровать» период лечения в санатории и предоставить доступ для пациента к истории его пребывания в ЛПУ в электронном виде на портале «Госуслуг»: данные о проведенных медицинских процедурах и манипуляциях в рамках санаторного лечения, рекомендации на дальнейший период, — всю эту информацию пациент с легкостью сможет найти в личном кабинете «Мое здоровье» и донести до своего лечащего врача в случае необходимости, а также использовать при следующих заездах в учреждения санкура.

Модуль «ЕГИСЗ» в МИС «Санаториум» стал важным дополнением существующих функциональных возможностей программы, которые объединены в четыре основных блока: медицина, размещение, коммерция, управление.

«Санаториум» объединяет международные стандарты отрасли гостеприимства с запросами оздоровительных объектов. Медицинский блок представлен продуманными модулями работы с электронной медицинской картой пациента, базовые поля которой заполняются автоматически на этапе заселения гостя, а прочие — предзаполнены по норме (врач отмечает только отклонения). Ручной ввод данных практически исключен, его заменяют чекбоксы и выпадающие меню, работает система распознавания речи. Специальный экспертный модуль «интерпретирует» результаты исследований, рассчитывает ИМТ, калории, и обращает внимание специалистов на показатели, выходящие за пределы нормативных. После постановки диагноза система автоматически выводит на экран список рекомендованных для пациента процедур, куда могут входить как общепринятые медицинские рекомендации, так и стандарты конкретного учреждения. Управленческий блок программного решения позволяет практически в автоматическом режиме отслеживать ключевые метрики учреждения: коммерческие показатели, эффективность персонала, удовлетворенность клиентов. Учитывать можно что угодно: количество принятых пациентов каждым специалистом, долю повторных пациентов, соотношение положительных и отрицательных отзывов и т.д. Вся управленческая отчетность наглядна и доступна для отображения в одном окне.

Внедрение модуля «ЕГИСЗ» — один из аспектов качественного развития программного решения МИС «Санаториум». Он обеспечивает дополнительные конкурентные возможности для ЛПУ и позволяет предоставлять пациентам современный сервис в процессе лечения, обеспечить удобство взаимодействия с медицинскими документами, как для врача, так и для пациента, повысить качество оказываемой медицинской помощи.

Генеральный директор «Санаториум» Дмитрий Естенков сказал: «На текущий момент N3.Health — практически единственный провайдер, с которым реально подключить к ЕГИСЗ санаторно-курортный объект. Отдельно отмечу наличие понятной технической документации, отзывчивую техподдержку, наличие тестовой среды и возможность работы в разных регионах страны. Из сложностей: не все детали взаимодействия можно отладить непосредственно на стендах N3.Health, много проверок делается на уровне федеральных систем, но это особенность подобных проектов, условия, в которых работают все».

Генеральный директор компании «Элнетмед» Владимир Соловьев отметил: «Нас очень радует тот факт, что важность взаимодействия с ЕГИСЗ осознает все большее число разработчиков медицинских информационных систем для частной медицины разной специализации. Завершенная интеграция МИС «Санаториум» и нашей облачной платформы N3.Health открывает путь для учреждений санаторно-курортной отрасли к взаимодействию с федеральной системой в сфере здравоохранения, позволяя не только выполнять законодательные требования, но и оказывать медицинскую помощь пациентам на качественно новом уровне».